STAMPA SALERNITANA: “Bruzzaniti ad agosto era vicino alla Salernitana, il Catania continua a mettere mano al portafoglio…”

“Ad agosto Bruzzaniti era a un passo dalla Salernitana, ma al momento di mettere le firme ci fu il dietrofront di Iervolino che non volle sborsare i 350mila euro necessari per rinforzare il reparto offensivo. Il calciatore ha lanciato segnali per tutto il girone d’andata, desideroso di sposare il progetto. Alla fine la spunta il Catania, conferma del fatto che per vincere ci vogliono soldi, investimenti, milioni di euro“, riporta tuttosalernitana.com. La medesima fonte critica le strategie di mercato del club granata, evidenziando anche il fatto di avere rinforzato automaticamente una diretta concorrente. “Quel Catania che, pur avendo Forte e Caturano, non smette di mettere mano al portafoglio. E’ questione di volontà e di reali obiettivi”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***