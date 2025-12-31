mercoledì, 31 Dicembre 2025
STAMPA TOSCANA – La Nazione: “Lucarelli dovrà provare a rivitalizzare Montalto”

foto Catania FC

A conclusione dell’annata 2023/24, Adriano Montalto è andato in doppia cifra con la Casertana chiudendo il girone C di Serie C a quota 12 gol. Non si è ripetuto la stagione seguente a Catania, realizzando appena tre reti. Quest’anno, in Serie D, tra Reggina e Pistoiese è entrato tre volte nel tabellino dei marcatori. La stampa toscana sottolinea l’importanza di rivitalizzare l’attaccante classe 1988 nella corsa promozione (arancioni attualmente a -7 dalla capolista Lentigione). Alla ripresa degli allenamenti si è rivisto in campo proprio Montalto, il quale si è messo alle spalle la labirintite accusata una dozzina di giorni fa.

“Sarà proprio lui uno dei giocatori che Lucarelli dovrà provare a rivitalizzare dopo che il rendimento nelle prime uscite è stato al di sotto delle aspettative. Da ex attaccante, il livornese sa bene quanto i giocatori offensivi vivano di momenti e di ‘attimi’, calcisticamente parlando, e avrà lui il difficile compito di far crescere i numeri di un reparto avanzato che nel girone d’andata è stato al di sotto della sufficienza, eccezion fatta per Russo, miglior marcatore della squadra con sei reti in campionato”, riporta il quotidiano La Nazione.

