Strutture, continuità tecnica e identità: il 2025 che ha rimesso il Catania sulla rotta giusta

Il 2025 del Catania è stato un anno di maturazione. Di quelli che non fanno subito rumore, ma cambiano il suono di fondo di una stagione sportiva e, forse, di un’intera era. Dopo anni segnati da fallimenti, illusioni e ripartenze forzate, il club rossazzurro sembra finalmente aver interiorizzato le lezioni più dure della propria storia recente, trasformandole in scelte concrete.

Il primo segnale è arrivato dall’alto. I vertici societari e dirigenziali hanno cambiato passo, abbandonando improvvisazioni e scorciatoie per affidarsi a competenze riconosciute. L’ingresso di Alessandro Zarbano nel ruolo di direttore generale va letto proprio in questa direzione: una figura preparata, abituata a lavorare in contesti complessi, chiamata a dare struttura, metodo e visione. Non un nome di facciata, ma un tassello funzionale a un’idea di club che vuole crescere in modo sostenibile.

Anche sul campo il 2025 ha raccontato una storia diversa. Il Catania è stato rinforzato con saggezza in estate, dopo una prima parte segnata dalla delusione della stagione 2024/2025, scegliendo profili di spessore non solo tecnico, ma soprattutto caratteriale. Giocatori in grado di reggere la pressione di una piazza esigente, di interpretare il peso della maglia e di costruire uno spogliatoio solido. A guidarli c’è Domenico Toscano, al secondo anno sulla panchina rossazzurra: un dettaglio tutt’altro che secondario. La continuità tecnica, spesso mancata in passato, oggi rappresenta un valore aggiunto. Toscano conosce l’ambiente, la squadra conosce il suo allenatore, e da questa familiarità nasce una base più stabile su cui lavorare.

Il 2025 sarà ricordato anche per una svolta che va oltre il rettangolo verde: l’acquisto del centro sportivo di Torre del Grifo. Una ferita aperta da anni che finalmente trova una direzione di guarigione. Gli effetti concreti, è giusto dirlo, si vedranno soprattutto dal prossimo anno, ma le fondamenta sono state posate. Avere una casa, una logistica all’altezza, una struttura che permetta di programmare davvero significa pensare al Catania non solo come squadra, ma come sistema.

Risorse ne sono state bruciate tante, in passato. Proprio per questo oggi il messaggio è chiaro: investire sì, ma senza paura e con consapevolezza. Perché questa volta non si tratta di rincorrere un sogno estemporaneo, ma di completare un percorso che sembra finalmente coerente. Le basi per puntare alla promozione sono state davvero gettate, dentro e fuori dal campo.

Il 2025 resta così un anno da ricordare. Non per un traguardo già tagliato, ma per aver segnato un cambio di mentalità. Il Catania ha iniziato a pensarsi vincente prima ancora di esserlo. Il 2026 raccoglie questa eredità pesante e affascinante: trasformare il potenziale in realtà. Senza alibi, senza ritorni al passato. Con la consapevolezza, finalmente, di sapere dove si vuole andare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***