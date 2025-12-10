mercoledì, 10 Dicembre 2025
TELECOLOR: offerta integrata con altre gare esterne del Catania in chiaro

Aggiudicatasi anche per la stagione sportiva 2025-2026 i diritti esclusivi del pacchetto “Dirette e differite/sintesi” del Catania FC, l’emittente” Telecolor” integra la propria offerta con altre 3 gare esterne da trasmettere in chiaro oltre a quelle già acquisite in avvio di campionato. Buona parte del cammino in trasferta della squadra di Toscano nel corso del girone di ritorno sarà visibile gratis sul territorio regionale. Un’ora prima del calcio d’inizio, presentazione della partita e immagini del pre gara, formazioni ufficiali e voci dei protagonisti. Poi, telecronaca dei 90 minuti e ricco post gara con highlights, risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. 

