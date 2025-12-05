venerdì, 5 Dicembre 2025
TOSCANO a Telecolor: “Dobbiamo restare sul pezzo, c’è un clima bellissimo nello spogliatoio”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato la vittoria dei rossazzurri contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Telecolor:

“Alleno un gruppo straordinario. Non si vince così, in modo netto, se non si è un grande gruppo. Abbiamo meritato, sopperendo alle numerose assenze. Anche oggi non abbiamo preso gol in casa, il terzetto difensivo sta facendo molto bene. Allegretto nonostante giochi in una posizione non semplice da interpretare per lui si sta comportando bene. C’è un clima bellissimo nello spogliatoio. Ho avvertito nei ragazzi la giusta concentrazione”.

“Cerchiamo di arrivare alla sosta nella maniera giusta. Dobbiamo restare sul pezzo. La squadra ha dei numeri incredibili! Tutti dobbiamo essere consapevoli del campionato che stiamo affrontando e delle difficoltà che derivano da questo torneo. Sapevamo che loro volevano costruire a destra, noi li abbiamo limitati molto e dopo averli bloccati ripartivamo velocemente. Abbiamo lavorato bene, creando diverse volte i presupposti per segnare. La nostra crescita è costante, dobbiamo spingere ancora sull’acceleratore”.

