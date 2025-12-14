domenica, 14 Dicembre 2025
TOSCANO a Telecolor: “Il Catania primo in classifica dà fastidio a qualcuno, noi potevamo fare di più”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, commenta ai microfoni di Telecolor il pareggio del “Viviani” contro il Potenza:

“Ci risiamo, dalle immagini quello di Rolfini è un gol regolarissimo. Ho l’impressione che il Catania primo in classifica dia fastidio a qualcuno. Ci sono tante cose che fanno pensare… Detto questo noi potevamo fare qualcosa in più, abbiamo sbagliato tanto nei cross e nei tiri, dovevamo essere più cattivi in area di rigore, anche nel primo tempo. C’è tanta amarezza, avremmo meritato di portare a casa l’intera posta. Ora pensiamo all’Atalanta U23 in casa, vogliamo chiudere il girone d’andata al primo posto”.

“Paradossalmente sarebbe stato meglio se il Potenza fosse rimasto in 11 uomini in campo, dopo l’espulsione si sono chiusi a riccio nella loro metà campo. Dalla panchina credo si potesse fare poco, abbiamo inserito tutti gli attaccanti e messo fisicità, ma siamo stati imprecisi. Abbiamo rivisto dieci volte nello spogliatoio il gol annullato a Rolfini, per noi è chiaro che non c’è offside: ho l’impressione che ogni situazione dubbia che riguarda il Catania venga risolta contro di noi. Ad oggi qualche errore di troppo a nostro svantaggio l’abbiamo subito, comunque ripeto che potevamo fare di più”.

