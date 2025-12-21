TOSCANO a Telecolor: “Squadra ha il piacere di sacrificarsi. Girone d’andata incredibile. Jimenez, si troverà la soluzione giusta”

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor, elogia i suoi giocatori per la prestazione offerta contro l’Atalanta U23. Queste le sue parole:

“Ci eravamo posti l’obiettivo di finire il girone d’andata in testa alla classifica. Siamo riusciti nell’intento con fatica perchè nessuno ti regala niente. Questa squadra ha il piacere di sacrificarsi, di lavorare per migliorare ogni giorno. Abbiamo affrontato une delle compagini più forti sul piano fisico, qualitativo e di organizzazione di gioco. Una squadra che ti sollecita perchè se vai a prenderli alti giocano sui riferimenti davanti, tra le linee hanno qualità, sfruttando le capacità d’inserimento dei centrocampisti. Sono stati bravissimi i ragazzi. Abbiamo rischiato due volte a campo aperto nel primo tempo ma la squadra ha fatto un recupero incredibile – questo è lo spirito giusto – oltre ad avere prodotto occasioni, vincendo con merito“.

“Questa squadra l’abbiamo costruita e plasmata affinchè non fosse un gruppo che trovasse alibi e giustificazioni, ricercando sempre soluzioni. Dispiace che non abbiano segnato Rolfini e Caturano, lo avrebbero meritato come nelle precedenti occasioni. Hanno fatto un grande lavoro, anche Allegretto da centrale ha fatto benissimo. Tutti hanno disputato una gara di grande applicazione. Non era facile, nel secondo tempo non si poteva giocare perchè il campo era pesantissimo ma ci siamo saputi adattare nel difendere palla, nell’attaccare gli spazi, nel creare altre situazioni da gol. Solo un plauso bisogna fare a questi ragazzi per il girone d’andata incredibile“.

“Primo posto? Per me è una lotta a 4-5 squadre. Se sapessi chi vincesse il campionato starei a casa, bisogna lavorare e crescere continuando a scendere in campo con l’approccio giusto, spirito di squadra e mettendo in mostra le nostre qualità avendo il piacere di giocare la palla e difendere quando necessario. Oggi lo hanno fatto benissimo”.

“Se porti l’Atalanta U23 negli ultimi 16 metri hanno giocatori che determiano, se li tieni lontano dall’area di rigore è meglio. Ci siamo presi qualche rischio perchè dovevamo ritornare alla vittoria. Puoi anche accettare il palleggio della squadra avversaria, sono strategie. Noi abbiamo giocatori come Lunetta che devi tenerli alti, se non attaccano lo spazio li sfrutti poco. Come del resto Forte, lo stesso Jimenez, Casasola. Dobbiamo sfruttare le loro caratteristiche“.

“Jimenez? Alleno da due anni un ragazzo che sta continuando a crescere per maturità, applicazione. Deve crescere ancora perchè possiede margini di miglioramento incredibili e deve concentrarsi su questo, mettendosi benissimo a disposizione della squadra. Vive in modo sereno l’aspetto contrattuale perchè ha la stima della società, del tecnico, dei compagni e della gente. Si troverà sicuramente la soluzione giusta per lui ed il club“.

“Il calciomercato è imprevedible, i tempi non li detti tu ma abbiamo le idee chiare. Se non ci fossero stati questi infortuni di lungo corso sarei rimasto con questo gruppo splendido. Dobbiamo andare a sostituire gli infortunati per non trovarci in emergenza nel girone di ritorno. Bene se arriva il calciatore giusto che può darci una mano, altrimenti andiamo avanti così“.

“Arbitraggio? Non parlo delle decisioni arbitrali. Forse ho parlato troppo a Potenza. Avrei preferito stare zitto, ma io difendo un gruppo che lavora ogni giorno. Io non sono mai stato un allenatore che cerca giustificazioni. Alla ripresa degli allenamenti abbiamo parlato solo di cosa potevamo fare meglio a Potenza. Voglio precisarlo, siamo un gruppo che si prende le proprie responsabilità e lavoriamo per migliorare. Auguri ai tifosi e a tutta Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***