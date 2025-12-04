TOSCANO: “C’è bisogno di tutti. Dobbiamo fare una partita di livello. E’ il momento di spingere sull’acceleratore. Cicerelli sempre con noi”

Conferenza stampa del tecnico Domenico Toscano alla vigilia di Catania-Crotone. L’allenatore rossazzurro fa il punto della situazione in casa Catania, invitando tutto l’ambiente a non perdere l’equilibrio in vista di una partita che si preannuncia impegnativa ed auspicando che la sua squadra continui a crescere. Ecco le parole di Toscano evidenziate:

“Partita che si presenta con delle difficoltà, come tutte. Se continuo a ripetere di dare la stessa importanza ad ogni partita è perchè bisogna allenare la testa soprattutto. Mi rivolgo all’ambiente, perchè domani c’è bisogno di tutti. Il Crotone è avversario di qualità a cui piace giocare a calcio, molto propositivo, offensivo, con i suoi pregi e difetti. Bisogna disputare una prova importante per venirne a capo e sono convinto che la faremo perchè i ragazzi, anche se nel contesto di una settimana corta, l’hanno affrontata con la massima attenzione e concentrazione. L’aspetto mentale lo dobbiamo allenare con costanza. Ci sono momenti e momenti, questo è un momento in cui devi spingere sull’acceleratore. E’ una partita non dico decisiva ma che rappresenta un passaggio importante se vuoi dare continuità e rimanere in testa alla classifica. Noi vogliamo riuscirci. Hai costruito e consolidato, adesso devi continuare sulla strada intrapresa. L’entusiasmo lo dobbiamo alimentare ma con concentrazione e determinazione per la gara che vai ad affrontare”.

“Il Crotone difficilmente snatura il proprio modo di giocare. Ha dei principi ben precisi già evidenziati nella partita di Coppa Italia dove abbiamo anche fatto una buona gara ma, nelle situazioni in cui loro hanno determinato, sono emersi i principi che dobbiamo riconoscere subito, soprattuto da parte degli attaccanti che giocano spesso l’uno per l’altro. Devi isolare gli esterni – in special modo Maggio che è particolarmente forte nell’uno contro uno – limitarli e sfruttare dei vantaggi nel momento in cui hai il possesso della palla. Benevento-Salernitana? Sì, ho seguito la partita come quella dell’Atalanta U23. Il risultato non interessa perchè dobbiamo concentrarci sul Crotone”.

“Venerdì sera potrebbe venire fuori una partita simle a quella di Coppa Italia. In quel caso noi non siamo riusciti a riconoscere in modo repentino le fasi della partita, oggi invece la squadra riconosce quando deve stare alta, bassa, scalare, uscire evitando l’attimo di ritardo. Sappiamo cosa fare, ma il come lo faremo domani sarà determinante. La squadra è cresciuta ma mi aspetto che cresca ancora perchè possiede margini di miglioramento. L’entusiasmo deve esserci ma non vorrei cadere nell’errore che se si vince 5-0 è una cosa normale, se lo fai per 4-1 ci si chiede il motivo del gol preso, se vinci 1-0 «eh, mah» o se perdi è una catastrofe. L’equilibrio è fondamentale e deve esserci da parte di tutti. Mi auguro che il pubblico sia numeroso ma stampa, squadra, tutti dobbiamo ritenere importante ogni partita. Venerdì abbiamo bisogno del supporto di tutti perchè ci saranno momenti in cui spingere e altri in cui soffrire tutti insieme“.

“E’ possibile fare qualcosa di diverso tatticamente o adattare qualche calciatore che nella sua carriera ha ricoperto un ruolo diverso da quello attuale. In ogni caso sono sereno. Forse questa squadra ha nel DNA il fatto che nelle difficoltà si responsabilizza ancora di più. Penso all’anno scorso, quando ad Avellino eravamo forse in 13 uomini disponibili e disputammo probabilmente la migliore gara in trasferta. Sono convinto che anche domani chi sopperirà alle assenze lo farà nel migliore dei modi. Jimenez? Confermo che sta crescendo. Si è scrollato di dosso questa situazione che si porta dietro ma non lo deve toccare, concentrandosi su quello che sa di dover fare per il bene della squadra, dando il suo apporto per le qualità che presenta. Crescerà ancora, come gli altri”.

“Tante defezioni? Fanno parte del percorso di un’annata. Abbiamo la fortuna di avere costruito un organico che può sopperire – anche se non per tanto tempo – questa grossa emergenza. Non sono preoccupato delle assenze. Il mio unico obiettivo e pensiero è che la squadra continui a fare quel che ha espresso finora, a prescindere da chi gioca. Quando succede questo io sono tranquillo, fermo restando che incontri un avversario in possesso dei mezzi per metterti in difficoltà e noi dobbiamo fare una partita di livello“.

“Se potrebbe essere utile reperire sul mercato un regista di centrocampo? Penso solo alla partita di domani. Cicerelli? Con Manu ci sentiamo quotidianamente, io, i ragazzi e lo staff per dimostrare che la sua presenza per noi c’è sempre, oltre che stargli vicino nel momento in cui inizia un periodo intenso per lui, soprattutto sul piano fisico e mentale perchè deve superare gli step necessari che lo porteranno al rientro, speriamo il prima possibile. La sua presenza, come quella di Aloi, la vogliamo sentire sempre. Avendo un contatto continuo con loro e loro con noi”.

