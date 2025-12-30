TOSCANO: dal trionfo di Cesena alla sfida di Catania, tempi maturi per un nuovo salto in B?

Lo scorso anno ha salutato un 2024 caratterizzato da una stagione ricca di successi sulla panchina del Cesena e dall’inizio di un’esperienza da alti e bassi a Catania, comunque molto stimolante. Cesena promosso in cadetteria vincendo il girone B di Serie C con ben 96 punti ed un ritmo praticamente insostenibile per le avversarie, aggiudicandosi inoltre il triangolare di Supercoppa. Ruolino di marcia di 32 vittorie, 8 pareggi e appena 4 sconfitte stagionali includendo anche la Coppa Italia (maggiore e di categoria), su un totale di 44 partite con 87 reti all’attivo e solamente 28 al passivo. Una stagione brillante, al secondo anno consecutivo da tecnico del Cesena, condivisa con il vice Michele Napoli, il preparatore atletico Andrea Nocera ed il centrocampista Francesco De Rose, tutti con lui adesso a Catania, quest’ultimo in uscita.

Ricondotto il Cesena in B, Toscano non è stato riconfermato ed ha accettato il progetto illustratogli dal Catania. Scelta la ripartenza in una piazza ancora più calda ed importante, pur sapendo che non fosse semplice vincere la scommessa nel girone tradizionalmente più complicato della Lega Pro, in un campionato che presenta realtà storiche e agguerrite. Coefficiente di difficoltà elevato in un contesto del tutto nuovo, ricostruendo da zero con mille aspettative.

L’avventura non iniziò nel migliore dei modi, con la famosa brusca frenata sul mercato che non permise alla direzione sportiva del Catania di completare l’organico in maniera ottimale, tesserando in fretta e furia un numero consistente di calciatori solo nelle battute conclusive della sessione estiva del calciomercato, con inevitabili ripercussioni sul campo. Tra tante difficoltà, giocatori e dirigenti in un primo momento smarriti, il Catania è andato avanti dovendo anche alleggerire il più possibile il pesante monte ingaggi dopo le spese “pazze” dell’anno precedente.

Toscano ed il suo staff si sono rimboccati le maniche. Le tante, troppe defezioni hanno costretto il mister a ridisegnare spesso la formazione. Questo non ha aiutato nel processo di crescita di una squadra che, dopo una prima parte di stagione incoraggiante, ha girato sulle montagne russe senza mai trovare una vera e propria continuità nei risultati e nelle prestazioni. Il 2025 si è aperto con qualche risultato negativo, chiudendo però la stagione in crescendo. Fino ad arrivare alla maledetta trasferta di Pescara ai playoff, conseguendo una vittoria rivelatasi amara, visto il ko fatale riportato nel match d’andata.

Da lì sono state poste, tuttavia, le basi per ripartire con grande slancio. In primis attraverso la dotazione di una struttura societaria con un assetto diverso, funzionale alle esigenze di un club che mira con decisione al salto di categoria. Con ancora più convinzione e voglia, Toscano ha scelto di rifiutare le proposte provenienti da altre squadre incassando la fiducia del Catania nell’ottica di proseguire il rapporto professionale. L’allenatore calabrese ha avuto importante voce nel capitolo di costruzione dell’organico, selezionando i profili che facessero al caso del Catania con scrupolosa attenzione.

I risultati di questo campionato sono sotto gli occhi di tutti. Il cammino è ancora lungo, ma si vede la mano dell’allenatore nella trasmissione di una spiccata solidità ed organizzazione difensiva, nella gestione del gruppo, nella compattezza di squadra. Così come emerge la presenza di una società che, in vista della riapertura del calciomercato e del girone di ritorno, non lascerà nulla d’intentato. Prima di Catania, Toscano ha impiegato due anni per fare sognare Cesena riportando i romagnoli in Serie B. Vuole ripetersi in Sicilia, auspicando un 2026 da emozioni forti per rilanciare una grandissima piazza del calcio italiano in quella che rappresenta la sfida più importante della sua carriera.

