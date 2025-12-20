TOSCANO: “Il 2025 anno di crescita per tutti noi. Caturano sereno e coinvolto nel progetto. Idee chiare sul mercato, Bruzzaniti potrebbe fare al caso nostro. FVS, servono strumenti equi”

Conferenza stampa di Domenico Toscano alla vigilia di Catania-Atalanta U23. Più argomenti toccati dal tecnico rossazzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Credo che il 2025 sia stato un anno importante dove la squadra, il club, tutti noi siamo cresciuti anche dal punto di vista delle prestazioni, dei risultati e del lavoro di squadra. Quella con l’Atalanta U23 sarà una gara difficile come tutte le altre. Squadra giovane e di qualità soprattutto nel reparto di centrocampo e davanti che, in tutte le partite che abbiamo analizzato, crea problemi a qualsiasi avversario. Ci sono tutte le componenti per essere una partita impegnativa, noi vogliamo chiudere in testa il girone d’andata davanti alla nostra gente. La squadra si è allenata come ogni settimana, con il rammarico di non avere vinto a Potenza e pronta ad offrire una prestazione importante come spesso i ragazzi hanno fatto in questo campionato”.

“Perchè Di Tacchio e D’Ausilio sostituiti a Potenza? Di Tacchio era ammonito e mi serviva un giocatore che riempisse di più l’area come Corbari rispetto ad un centrocampista che palleggiava maggiormente perchè dovevamo schiacciare il Potenza nella propria metà campo. Mi serviva anche più peso in area ed ho spostato Lunetta davanti. L’equilibrio di questa squadra dipende da alcune scelte, si può fare sempre meglio, la squadra ha acquisito la mentalità di migliorare sempre, come dimostrano i ragazzi ogni giorno. Anche Rolfini e Caturano hanno dato e stanno dando il loro contributo, sono contento del loro lavoro svolto“.

“Caturano? Vive il momento serenamente. Si sente coinvolto, dentro al progetto, il gol gli manca ma arriverà presto. Ero convinto che si sarebbe sbloccato a Potenza, ci è mancato poco, ma sta lavorando per dare il suo contributo alla squadra e ritrovare il gol, cosa fondamentale per un attaccante. Mercato? Se non avessimo infortunati di lunga degenza probabilmente non avremmo toccato niente. Ci serve qualcuno sotto il profilo numerico per sostituire questi lunghi infortuni, abbiamo le idee chiare. Poi il mercato non lo puoi prevedere. Se arriverà il giocatore giusto che possa aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo, bene. Io sono contento di questo gruppo. Bruzzaniti? E’ un calciatore non nostro ma di un’altra squadra, tra quei profili che potrebbero fare al caso nostro“.

“Il primo obiettivo per un allenatore è fare stare bene la squadra, farli allenare bene, avere un solo obiettivo comune ed è quello che vedo nella squadra, a cui poi è piacevole verificare che la gente s’identifica nella voglia di raggiungere tutti insieme il risultato, lottando per la maglia del Catania. Se Forte e Caturano possono giocare insieme? Ci potrebbe essere anche questa possibilità ma devi trovare gli equilibri giusti. Sono due calciatori che hanno la caratteristica di riempire l’area e lavorare per la squadra. Lunetta? Possiede caratteristiche diverse da Cicerelli, cerchiamo di sfruttare soprattutto le sue energie e qualità fisiche dentro l’area. Domenica a Potenza è andato vicino al gol, è stato sfortunato. Dobbiamo far esprimere la squadra sfruttando al meglio le caratteristiche di ogni giocatore”.

“Punti persi per episodi arbitrali? Non si può tornare indietro ma guardando avanti puoi accelerare. A Potenza potevamo vincere per il gol annullato ed è altrettanto vero che in estate tutti eravamo entusiasti dell’introduzione del FVS. E’ evidente che si tratta di uno strumento nuovo e va migliorato per consentire agli arbitri di valutare al meglio certe situazioni. Invito la terna arbitrale ad una maggiore serenità, vivendo con meno stress e timore l’errore. Sbaglia chiunque, anche il calciatore e l’allenatore a fare il cambio. Tutti noi siamo favorevoli al FVS ma qualche modifica da fare c’è per sbagliare il meno possibile. Se l’arbitro mi dice che non aveva a disposizione la telecamera dai 16 metri, che senso ha riguardare l’azione? La cosa più giusta sarebbe che la terna arbitrale abbia a disposizione strumenti equi per potere valutare. Il FVS è in fase di sperimentazione, probabilmente tra qualche anno lo vedremo a mondiali. Io sono d’accordo sulla sua introduzione ma c’è da migliorare.”.

“Cambio sistema di gioco? Non dobbiamo snaturare il nostro modo di giocare, esprimendoci sulla base delle nostre caratteristiche, poi se giocheremo con 3 o 4 difensori, 3 o 4 attaccanti sarà il campo a dirlo. Noi, in ogni caso, giochiamo a 3, 4 e 5. Nell’occupazione degli spazi, a seconda della contrapposizione dell’avversario, ilnostro schieramento varia“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***