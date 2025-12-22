TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Atalanta U23, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Atalanta U23, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è il trequartista Kaleb Jimenez, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sul calciatore italo-spagnolo, decisivo nell’economia della gara avendo realizzato la doppietta che ha consentito al Catania di avere ragione dell’avversario bergamasco. Secondo gradino del podio, invece, per Tiago Casasola: per l’ex Ternana ancora una prestazione ricca di contenuti sul piano tecnico ed agonistico. Andrea Allegretto rappresenta, invece, la terza scelta dei votanti. Il difensore ha ricoperto un altro ruolo inedito, lui ha risposto presente.

