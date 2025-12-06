TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Crotone, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Crotone, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è il laterale destro di centrocampo Tiago Casasola, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sull’ex calciatore della Ternana. Prestazione maiuscola e scorribande continue. Molto bene anche in fase difensiva, facendo i conti con un cliente non facile come Matteo Maggio, tra gli esterni di maggiore rilievo della categoria. Secondo gradino del podio per Gabriel Antonio Lunetta: suo il gol che ha chiuso la partita, ricevendo un assist al bacio da D’Ausilio. Un gol fortemente voluto, ricoprendo il ruolo di quinto di centrocampo.

Matteo Di Gennaro rappresenta, invece, la terza scelta dei votanti: il centrale difensivo, che ha indossato la fascia da capitano al braccio vista l’assenza per squalifica di Di Tacchio, ha fatto registrare un una prestazione perfetta o quasi. E’ riuscito a mettere la museruola ad attaccanti temibili come Gomez e Murano, contribuendo a proteggere il prezioso risultato.

