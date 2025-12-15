TUTTOCALCIOCATANIA: Potenza-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Potenza-Catania, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Alfredo Viviani” è il laterale destro Tiago Casasola, sulla base di quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta ancora una volta sull’ex calciatore della Ternana che, evidentemente, attraversa un eccellente stato di forma. Un autentico stantuffo sulla fascia destra. Secondo gradino del podio, invece, per Francesco Forte: suo il gol che ha permesso al Catania di sbloccare il risultato con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Matteo Di Gennaro rappresenta, invece, la terza scelta dei votanti.

