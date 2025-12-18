UFFICIALE: il Perth di Pelligra ospiterà Milan-Como

“Stanno già arrivando richieste anche da Indonesia e Cina. E’ un evento che coinvolgerà Asia e Oceania, uno spot internazionale incredibile per la Lega Serie A”. Così si espresse tempo fa Ross Pelligra in un’intervista concessa al Corriere della Sera, in merito alla possibile disputa del match Milan-Como in Australia. Nelle ultime ore il presidente della Lega di A, Ezio Simonelli, ha confermato che la partita si giocherà l’8 febbraio a Perth. Una decisione storica, sarà la prima gara del campionato italiano giocata all’estero.

“Abbiamo avuto un incontro con Infantino: avevamo dubbi sugli arbitri, ma Collina ci ha dato ampie garanzie sui fischietti asiatici. Accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”, le sue parole a Sportmediaset. La squadra di Allegri e quella di Fabregas si affronteranno a oltre 13mila chilometri di distanza da San Siro, che in quei giorni ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Perth Glory, club il cui proprietario è Pelligra, ospiterà l’evento all’Optus Stadium.

Un affare da 12 milioni di euro. La somma non andrà però tutta – equamente divisa – alle due società di calcio coinvolte: una quota, infatti, circa 4 milioni di euro, finirà nelle casse della Lega di Serie A per le spese da sostenere, la parte restante, prima di essere divisa tra Milan e Como, sarà limata di una quota che garantirà un gettone a tutte le squadre di Serie A, meritorie di aver votato a favore dell’esperimento.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***