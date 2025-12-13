ULTIM’ORA: Martic ancora out, recuperano Pieraccini e Donnarumma

Rientra dalla squalifica capitan Di Tacchio, recuperano Pieraccini e Donnarumma. Giungono conferme dal tecnico Domenico Toscano in questo senso. A differenza delle indiscrezioni circolate in questi giorni, invece, non sarà della partita di Potenza Martic. Il difensore/centrocampista, secondo quanto dichiarato dall’allenatore rossazzurro in sala stampa, avrà bisogno ancora di qualche altra settimana di tempo prima di tornare a completa disposizione del gruppo. Il Catania, in ogni caso, recupera alcune pedine in vista del match di domenica pomeriggio al “Viviani”.

