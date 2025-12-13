sabato, 13 Dicembre 2025
HomeCatania NewsULTIM'ORA: Martic ancora out, recuperano Pieraccini e Donnarumma
Catania NewsFocusPrimo Piano

ULTIM’ORA: Martic ancora out, recuperano Pieraccini e Donnarumma

Redazione
By Redazione
0
316
foto Catania FC

Rientra dalla squalifica capitan Di Tacchio, recuperano Pieraccini e Donnarumma. Giungono conferme dal tecnico Domenico Toscano in questo senso. A differenza delle indiscrezioni circolate in questi giorni, invece, non sarà della partita di Potenza Martic. Il difensore/centrocampista, secondo quanto dichiarato dall’allenatore rossazzurro in sala stampa, avrà bisogno ancora di qualche altra settimana di tempo prima di tornare a completa disposizione del gruppo. Il Catania, in ogni caso, recupera alcune pedine in vista del match di domenica pomeriggio al “Viviani”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Potenza sereno, Catania cosciente della sicurezza acquisita”
Articolo successivo
TOSCANO: “Il gruppo acquisisce nuove certezze divertendosi, vuole migliorare sempre. Catania sfida più importante della mia carriera”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency