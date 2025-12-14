Under 17, Under 15 e Catania Women: gare e risultati del fine settimana

In campo, nel fine settimana, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate per la 12/a giornata di campionato nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15, tutte vittoriose. Nel primo caso, doppia affermazione contro il Casarano. Doppiette di Castorina ed Egitto, gol di Racca e Bonina nel 6-0 inflitto dal Catania under 17 Serie C. Più combattuta, invece, la sfida dell’under 15 Serie C che ha piegato la resistenza pugliese con il risultato di 3-2: doppietta di Cristaldi e rete di Sicurella per gli etnei. Gli Allievi Elite under 17 del Catania hanno calato il tris sul campo del Ribera: Mascara, Imbrò e Bellavia in gol per la formazione catanese (1-3). Sorridono anche gli under 15 regionali, 3-0 contro la Scordiense: Cuntrò (doppietta) e Polizzotto nel tabellino dei marcatori.

Per quanto concerne il calcio femminile, il Catania Women subisce la seconda sconfitta stagionale sul campo dell’Academy Abatese. Ed è un ko pesante, quello dello stadio “Santa Maria La Carità” di Napoli, visto che le padroni di casa si sono imposte con un sonoro 5-1: di Giulia Martinelli l’unica rete rossazzurra. Esordio amaro per i tre rinforzi provenienti dall’Estonia: Palts, Teern e Lillemäe. Le ragazze allenate da Silvestro Reitano nell’ultimo periodo avevano inanellato tre vittorie di fila in campionato e conquistato la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie C femminile. Adesso è il momento di resettare e ripartire, in vista del ritorno in campo fissato per domenica 21 dicembre a Nesima, sfidando la Pink Sport Time per la nona giornata di Serie C.

TABELLINO ACADEMY ABATESE-CATANIA WOMEN

Reti: pt 24° Nicoletti (AA), 37° Battimelli (AA), 45° Martinelli; st 2° Penna (AA), 5° Nicoletti (AA), 12° Catalano (AA).

Academy Abatese: 25 Pascale (VK); 2 Panzeri, 7 Catalano (K) (30°st 69 Ferrara), 10 Gozzi, 14 Battimelli (18°st 27 Mochi), 19 D’Orso, 26 Calvanese (30°st 83 Floro Flores), 37 El Bastali, 57 Penna, 77 Nicoletti (18°st 45 Piccolo), 92 Papaleo (14°st 3 Martino). A disposizione: 99 De Santis; 9 Ferrara, 16 Donnarumma, 33 Vingiani. Allenatore: Antonio De Sarno.

Catania: 71 Macera; 6 Risina, 10 Cammarata (K) (28°st 23 Palts), 11 Martinelli, 12 Fiorella (VK), 13 Teern (28°st 8 Barbarino), 18 Musolino (8°st 7 Basilotta), 22 Panarello, 30 Vacchino (8°st 19 Musumeci), 72 Lillemäe, 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 2 Pietrini, 4 Lanteri, 28 Gallo, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizioni: Nicoletti, Papaleo (AA); Divittorio (C).

Tempi di recupero: pt 2’; st 4’.

Arbitro: Marco Picardi (Napoli).

Assistenti: Alessandro Ariemma (Napoli) e Fabrizio Bellini (Napoli).

