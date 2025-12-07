domenica, 7 Dicembre 2025
VELOTTO: “Arbitro Lovison, prestazione positiva anche nell’utilizzo del FVS”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Roberto Lovison della sezione di Padova del match vinto dai rossazzurri contro il Crotone. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Prestazione secondo me positiva da parte dell’arbitro veneto. Ha messo in campo tutta la sua esperienza anche nell’utilizzo del FVS. Un utilizzo molto corretto dello strumento. Nella prima chiamata del Crotone non è caduto nella tentazione di vedere qualcosa che non poteva esistere, l’intervento di Jimenez è stato nettamente sul pallone. Soprattutto molto bravo nella valutazione e nella disamina attenta dell’episodio inerente l’espulsione di Quaini”.

“Dal campo, in prima battuta, mi sento di giustificare il rosso estratto per la posizione in cui l’arbitro si trovava. Cambiando però la prospettiva, visionando l’episodio con pienezza e interezza, pur essendo intervenuto Quaini a piede alto, la discriminante che ha portato a trasformare il cartellino rosso in giallo è il punto di contatto. L’impatto del piede di Quaini sul giocatore non è stato frontale ma laterale, senza alcuna vigoria sproporzionata. Da apprezzare anche l’atteggiamento del giocatore del Crotone che non ha fatto alcuna sceneggiata. Prestazione da 6.5 del direttore di gara”.

