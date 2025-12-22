lunedì, 22 Dicembre 2025
HomeArbitriVELOTTO: "Catania-Atalanta U23, prestazione mediocre dell'arbitro. Ecco perchè"
ArbitriCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

VELOTTO: “Catania-Atalanta U23, prestazione mediocre dell’arbitro. Ecco perchè”

Redazione
By Redazione
0
196
foto Catania FC

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata del match vinto dai rossazzurri per 2-0 contro l’Atalanta U23. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Secondo me c’è stata una gestione non precisa su Cissé, colpevole di due condotte nelle quali almeno in una doveva essere ammonito. Manca un’ammonizione a Comi, il primo intervento all’inizio della partita, un giallo che avrebbe potuto avere la sua rilevanza al minuto 83 quando, giustamente, l’arbitro lo ha ammonito. Sarebbe stato, quindi, espulso”.

“Manca, inoltre, un calcio di rigore all’Atalanta U23. L’intervento falloso di Di Tacchio ai danni del giocatore nerazzuro è evidente. Il regolamento parla chiaro. Non dice che il pallone deve essere in possesso del giocatore per far sì che una condotta antisportiva venga punita. Il rigore andava fischiato, mi meraviglia che alla revisione FVS questo aspetto non sia stato evidenziato dall’arbitro. E’ uno degli elementi che mi porta a non dare un giudizio positivo nei confronti dell’arbitro. Giusta, invece, l’assegnazione del calcio di rigore al Catania. Nel complesso ha accompagnato la gara nei suoi eventi, non incidendo quando doveva farlo. Questi sono arbitri al terzo anno in CAN C che nella gestione ordinaria della partita non hanno alcun problema, quando si devono assumere delle responsabilità che potrebbero pesare sulla gara fanno fatica. Voto 5”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania nelle difficoltà si esalta. Casasola, altra prova ricchissima di contenuti”
Articolo successivo
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Gennaro rientra dalla squalifica, un turno di stop per Lunetta
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency