VELOTTO: “Catania-Atalanta U23, prestazione mediocre dell’arbitro. Ecco perchè”

Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig. Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata del match vinto dai rossazzurri per 2-0 contro l’Atalanta U23. Questo il suo pensiero ai microfoni di Telecolor:

“Secondo me c’è stata una gestione non precisa su Cissé, colpevole di due condotte nelle quali almeno in una doveva essere ammonito. Manca un’ammonizione a Comi, il primo intervento all’inizio della partita, un giallo che avrebbe potuto avere la sua rilevanza al minuto 83 quando, giustamente, l’arbitro lo ha ammonito. Sarebbe stato, quindi, espulso”.

“Manca, inoltre, un calcio di rigore all’Atalanta U23. L’intervento falloso di Di Tacchio ai danni del giocatore nerazzuro è evidente. Il regolamento parla chiaro. Non dice che il pallone deve essere in possesso del giocatore per far sì che una condotta antisportiva venga punita. Il rigore andava fischiato, mi meraviglia che alla revisione FVS questo aspetto non sia stato evidenziato dall’arbitro. E’ uno degli elementi che mi porta a non dare un giudizio positivo nei confronti dell’arbitro. Giusta, invece, l’assegnazione del calcio di rigore al Catania. Nel complesso ha accompagnato la gara nei suoi eventi, non incidendo quando doveva farlo. Questi sono arbitri al terzo anno in CAN C che nella gestione ordinaria della partita non hanno alcun problema, quando si devono assumere delle responsabilità che potrebbero pesare sulla gara fanno fatica. Voto 5”.

