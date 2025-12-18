VERSO CATANIA-ATALANTA U23: alla scoperta della seconda squadra orobica

Il Catania chiuderà l’anno solare e allo stesso tempo il girone d’andata domenica prossima ospitando tra le mura amiche l’Atalanta U23. Il progetto seconda squadra del club orobico avviato ormai due stagioni fa procede con profitto e novità sul piano tecnico e logistico alla luce del passaggio dal Girone A al Girone C.

Chiuso il produttivo biennio targato Francesco Modesto, che ha lasciato in eredità la valorizzazione di parecchi calciatori (spiccano su tutti Vlahovic e Palestra) e due partecipazioni consecutive ai play-off promozione, si è data fiducia in panchina a Salvatore Bocchetti il quale vanta fugaci trascorsi da tecnico in Serie A alla guida di Verona e Monza. Al mister partenopeo spetta lo stimolante compito di proseguire il lavoro di formazione dei giovani passando da una proposta di calcio brillante, con tanta qualità a livello di interpreti e produzione offensiva articolata attraverso il 3-4-2-1 quale sistema di gioco abituale.

La squadra inizialmente ha pagato lo scotto dello spostamento nel raggruppamento più a sud della terza serie, racimolando appena cinque punti nelle prime otto partite. Successivamente c’è stata una ripresa a livello di risultati con cinque vittorie tra campionato e Coppa Italia di Serie C (cammino interrotto agli ottavi perdendo 5-1 con la Pro Vercelli) fino ad una nuova frenata nelle ultime sei giornate fatta esclusione per la vittoria casalinga con il Siracusa per 3-1. I giovani atalantini sono reduci da un pareggio e due sconfitte, la più recente delle quali avvenuta domenica scorsa a Caravaggio con il Sorrento (1-2).

Se restiamo fermi sui freddi numeri l’Atalanta U23 al momento è situata in classifica a due punti dalla zona play-off a quota 22 (6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte per rapporto tra gol fatti e subiti di 29:23), tuttavia il progetto della seconda squadra bergamasca è incentrato più sulla crescita dei calciatori nel lungo periodo che sui risultati della domenica. Di particolare interesse le performance realizzative di Dominic Vavassori, mezzapunta con il vizio del gol (8 in totale di cui una tripletta e due doppiette) e destinato con molta probabilità ad entrare in futuro nel giro della prima squadra.

Il classe 2005 rappresenta l’ago della bilancia a livello offensivo di uno schieramento che prevede, davanti al portiere Vismara, la presenza di un terzetto difensivo composto da Guerini, Comi e Berto, con Steffanoni, Panada, Levak e Ghislandi a centrocampo e la formula del doppio trequartista (Vavassori-Cortinovis) dietro l’unica punta Misitano, vice-capocanniere con 5 gol all’attivo.

