VERSO CATANIA-ATALANTA U23: Bocchetti, oggi tecnico nerazzurro, avversario degli etnei 15 anni dopo

Ha intrapreso la carriera di allenatore da qualche anno, con le giovanili del Verona e come vice di Igor Tudor e Marco Zaffaroni prima di essere al timone del Monza e, da questa stagione, dell’Atalanta Under 23. Salvatore Bocchetti domenica sfiderà per la prima volta da tecnico il Catania, ma nelle vesti di calciatore ha già avuto modo di confrontarsi con i rossazzurri.

Nel 2008, al “Massimino”, rimase in panchina in occasione del match d’esordio in Serie A del Genoa, sconfitto di misura per effetto del gol di Mascara al 61′. Giocò, invece, la gara di ritorno nel massimo campionato a Genova: risultato finale di 1-1 con gol di ‘Malaka’ Martinez e Milito nel corso della ripresa. Walter Zenga alla guida del Catania, Gian Piero Gasperini allenatore genoano. L’anno successivo, il 10 gennaio 2010, i rossazzurri di Mihajlovic perserò 2-0 al “Ferraris” (Mesto e Sculli in gol), sempre al cospetto del Genoa.

Tre giorni più tardi gli etnei riscattarono il ko in campionato andando a vincere a Genova negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Decisivo Gianvito Plasmati, autore di una doppietta. Marco Rossi rese meno amara la sconfitta per i padroni di casa. Curiosità: il “fischietto” di quella gara era Massimiliano Velotto, oggi opinionista televisivo che analizza in particolare le vicende del Catania, con cui ha lavorato negli ultimi anni come addetto agli arbitri. Bocchetti torna a sfidare i rossazzurri a distanza di 15 anni.

