venerdì, 19 Dicembre 2025
VERSO CATANIA-ATALANTA U23: divieto di trasferta per i tifosi bergamaschi

In vista della gara Catania-Atalanta U23, in programma domenica 21 dicembre con fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Catania dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo e la chiusura del Settore Ospiti. Decisione assunta in considerazione dell’alto indice di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica per il rischio che possano verificarsi turbative dovute all’accesa rivalità tra le tifoserie.

