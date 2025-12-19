VERSO CATANIA-ATALANTA U23: Jimenez contro il tabù “Massimino”

Kaleb Jiménez si avvia verso la presenza numero 52 con la maglia del Catania, in vista del confronto di domenica pomeriggio con l’Atalanta U23. Il calciatore italo-spagnolo, che da un paio di mesi ha compiuto 23 anni, da quando milita in rossazzurro ha collezionato finora 11 assist conditi dalla realizzazione di 7 gol. Reti messe a segno quasi tutte nello scorso campionato, una nella stagione regolare.

Jimenez è ancora alla ricerca del primo centro allo stadio “Angelo Massimino”. L’impianto sportivo etneo rappresenta un vero e proprio tabù in termini realizzativi per il giocatore che domenica affronterà la seconda squadra bergamasca da ex. Al momento non è mai andato a segno sotto il vulcano neanche da avversario. Ci riproverà in occasione dell’ultima gara ufficiale del 2025, in un momento in cui il suo entourage ha ricevuto una nuova proposta oggetto di valutazione per il rinnovo del contratto in scadenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***