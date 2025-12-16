VERSO CATANIA-ATALANTA U23: precedenti, nuova sfida ai giovani orobici. Jimenez fu avversario degli etnei

Domenica pomeriggio, terzo appuntamento per il Catania contro l’Atalanta U23 dopo i confronti risalenti alla stagione 2023/24. Allora in palio c’era il passaggio al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gli etnei, in virtù della vittoria della Coppa Italia di categoria, proprio in quella occasione iniziarono il cammino negli spareggi promozione. Gli orobici, invece, si trovarono di fronte l’ostacolo etneo dopo avere eliminato nei turni precedenti Trento (3-1) e Legnago (1-1) in gare ad eliminazione diretta. Contro il Catania si rese necessario sostenere il doppio impegno in casa e trasferta.
I rossazzurri, all’andata, riuscirono ad imporsi di misura grazie alla rete siglata nel finale da Bouah, che con un grande inserimento in area, di testa, sbloccò il risultato a Caravaggio. Il match di ritorno al “Massimino” fu vinto dagli ospiti con lo stesso risultato (0-1), trovando la via del gol in pieno recupero Diao. Il Catania ottenne comunque la qualificazione in virtù del miglior piazzamento in graduatoria. Si ricorda un incontro sofferto. Furlan, a difesa dei pali, evitò alla squadra di Michele Zeoli di capitolare con interventi di grande rilevanza.
Poi, ai quarti di finale, gli etnei affrontarono l’Avellino, rivelandosi fatale la gara di ritorno al “Partenio-Lombardi” dove Liotti e D’Ausilio (oggi rossazzurro) risposero al vantaggio illusorio di Cianci costringendo il Catania a salutare la competizione. Curiosità: nel confronto di ritorno con l’Atalanta U23, tra le fila nerazzurre giocò dal 1′ a centrocampo Kaleb Jimenez in un 3-4-2-1. L’italo-spagnolo, ceduto in prestito dalla Salernitana, concluse la stagione collezionando 18 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Domenica, pertanto, affronterà gli orobici da ex.
