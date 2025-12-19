venerdì, 19 Dicembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-ATALANTA U23: quando i rossazzurri piegarono la resistenza della seconda squadra...
Catania NewsLega ProMultimediaVideoPrecedentiPrimo PianoProssimo Avversario

VERSO CATANIA-ATALANTA U23: quando i rossazzurri piegarono la resistenza della seconda squadra bergamasca

Redazione
By Redazione
0
20
foto Catania FC

14 Maggio 2024. Catania di scena nella gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff contro l’Atalanta Under 23. Saltati i precedenti turni della competizione in virtù della salvezza acquisita sul campo e della storica vittoria della Coppa Italia Serie C. I rossazzurri allora guidati da Michele Zeoli riuscirono ad ottenere il massimo risultato al cospetto della seconda squadra bergamasca. Un successo esterno che mancava addirittura da cinque mesi, quando gli etnei travolsero il Benevento per 0-4 in campionato. A decidere l’incontro del “Comunale” di Caravaggio ci pensò Bouah, nei minuti finali. Risultato fondamentale perchè il Catania, in quanto testa di serie, poteva anche permettersi di perdere (come poi effettivamente è successo) il match di ritorno “Massimino” con una rete di scarto per strappare la qualificazione.

Si ricorda un primo tempo interessante del Catania, che soprattutto nelle battute iniziali mise in difficoltà i padroni di casa. Catania abbastanza ordinato, insidioso specialmente per vie centrali e che non concesse praticamente nulla all’Atalanta nel corso della prima frazione. Dopo l’intervallo, invece, l’Atalanta U23 provò a far valere il maggiore possesso palla creando presupposti di pericolo dalle parti di Furlan con Ceresoli, Palestra e Cissè. I nerazzurri sfiorarono l’1-0 al 51′ con Capone. Anche Vlahovic creò qualche apprensione nell’area di rigore etnea.

Il Catania però non perse lucidità e, sostenuto a gran voce dai tifosi rossazzurri (non residenti in Sicilia) presenti, approfittò con esperienza e cinismo di un attimo di sbandamento della retroguardia bergamasca sbloccando il risultato. Lo fece al minuto 84 con i neo entrati Tello e Castellini che parteciparono attivamente all’azione del gol: assist del colombiano confezionato per Bouah, inserimento efficace del terzino ex Reggina, colpo di testa che non lasciò scampo a Vismara facendo esplodere il Settore Ospiti. Negli istanti conclusivi, Atalanta avanti con la forza della disperazione ma la difesa catanese resse fino allo scadere dei 5′ di recupero concessi.

VIDEO: gli highlights della vittoria del Catania

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 19 dicembre 1934, Catania a Cagliari con un cuore grande così
Articolo successivo
MERCATO: Miceli-Catania, la situazione
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

VERSO CATANIA-ATALANTA U23: Jimenez contro il tabù “Massimino”

Redazione - 0
Kaleb Jiménez si avvia verso la presenza numero 52 con la maglia del Catania, in vista del confronto di domenica pomeriggio con l'Atalanta U23....

MERCATO: Miceli-Catania, la situazione

ACCADDE OGGI: 19 dicembre 1934, Catania a Cagliari con un cuore grande così

VERSO CATANIA-ATALANTA U23: divieto di trasferta per i tifosi bergamaschi

TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency