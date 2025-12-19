VERSO CATANIA-ATALANTA U23: quando i rossazzurri piegarono la resistenza della seconda squadra bergamasca

14 Maggio 2024. Catania di scena nella gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff contro l’Atalanta Under 23. Saltati i precedenti turni della competizione in virtù della salvezza acquisita sul campo e della storica vittoria della Coppa Italia Serie C. I rossazzurri allora guidati da Michele Zeoli riuscirono ad ottenere il massimo risultato al cospetto della seconda squadra bergamasca. Un successo esterno che mancava addirittura da cinque mesi, quando gli etnei travolsero il Benevento per 0-4 in campionato. A decidere l’incontro del “Comunale” di Caravaggio ci pensò Bouah, nei minuti finali. Risultato fondamentale perchè il Catania, in quanto testa di serie, poteva anche permettersi di perdere (come poi effettivamente è successo) il match di ritorno “Massimino” con una rete di scarto per strappare la qualificazione.

Si ricorda un primo tempo interessante del Catania, che soprattutto nelle battute iniziali mise in difficoltà i padroni di casa. Catania abbastanza ordinato, insidioso specialmente per vie centrali e che non concesse praticamente nulla all’Atalanta nel corso della prima frazione. Dopo l’intervallo, invece, l’Atalanta U23 provò a far valere il maggiore possesso palla creando presupposti di pericolo dalle parti di Furlan con Ceresoli, Palestra e Cissè. I nerazzurri sfiorarono l’1-0 al 51′ con Capone. Anche Vlahovic creò qualche apprensione nell’area di rigore etnea.

Il Catania però non perse lucidità e, sostenuto a gran voce dai tifosi rossazzurri (non residenti in Sicilia) presenti, approfittò con esperienza e cinismo di un attimo di sbandamento della retroguardia bergamasca sbloccando il risultato. Lo fece al minuto 84 con i neo entrati Tello e Castellini che parteciparono attivamente all’azione del gol: assist del colombiano confezionato per Bouah, inserimento efficace del terzino ex Reggina, colpo di testa che non lasciò scampo a Vismara facendo esplodere il Settore Ospiti. Negli istanti conclusivi, Atalanta avanti con la forza della disperazione ma la difesa catanese resse fino allo scadere dei 5′ di recupero concessi.

VIDEO: gli highlights della vittoria del Catania

