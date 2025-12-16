martedì, 16 Dicembre 2025
VERSO CATANIA-ATALANTA U23: quando Lunetta, in nerazzurro, mosse i primi passi nel calcio

foto atalanta.it

Domenica pomeriggio il Catania sfiderà l’Atalanta U23. Malgrado non abbia mai esordito in prima squadra, i colori nerazzurri evocano dolci ricordi a Gabriel Lunetta, che proprio nelle giovanili dell’Atalanta mosse i primi passi in carriera. Fu scoperto da Mino Favini, che ha lanciato tantissimi talenti negli anni rivelandosi una figura preziosa nello sviluppo del florido settore giovanile atalantino.

“Quando mi chiamò l’Atalanta mi stavo allenando in Inghilterra, al West Ham. Avevo 13-14 anni, mi ricordo ancora la telefonata di mio padre. Tornai subito indietro, era un’occasione imperdibile”, disse Lunetta qualche anno fa in un’intervista concessa a gianlucadimarzio.com. Aggiungendo: “Strutture e allenatori al top. Ma soprattutto l’Atalanta ti forma come uomo. Trasmette i suoi valori appena arrivi e non li dimentichi più. Quando eravamo ragazzini nessuno poteva sgarrare o atteggiarsi: tutti con le scarpe nere, niente tatuaggi né orecchini. Ti insegnavano l’umiltà per prepararti al mondo professionistico”.

Allora si riteneva che Lunetta potesse rendere al meglio da esterno di centrocampo: “Non ho problemi ad adattarmi, ma secondo gli addetti ai lavori dell’Atalanta sfrutto meglio le mie caratteristiche da quinto di centrocampo. Ho corsa, capacità di sfruttare gli spazi”, le parole di Lunetta che ha, poi, dimostrato in carriera di potere ricoprire svariate ruoli. Il calciatore classe 1996 deve molto all’Atalanta per avere sviluppato basi importanti lungo il percorso di crescita.

