VERSO CATANIA-ATALANTA U23: rossazzurri al giro di boa del torneo. Le ipotesi di formazione

Il Catania è giunto al giro di boa del campionato e si appresta ad ospitare al “Massimino” l’Atalanta U23. Si tratta dell’ultimo impegno ufficiale prima della sosta natalizia nonché del turno di campionato che chiude il girone d’andata. Gli uomini di Toscano arrivano all’appuntamento da secondi in classifica, scavalcati dal Benevento che ha vinto nettamente il confronto esterno con l’Audace Cerignola. I rossazzurri puntano a vincere per tornare in vetta, incamerare ulteriore fieno in cascina e proseguire spediti in una corsa promozione quanto mai equilibrata e avvincente. Servirà cuore e testa per venire a capo della questione e tracciare una prima riga sul percorso sin qui compiuto.

La settimana d’avvicinamento alla gara è trascorsa tra lavoro sul campo e appuntamenti di carattere istituzionale. La presenza in città del presidente Pelligra ha portato a cementare ulteriormente l’ambiente in vista del match casalingo di domenica. Per l’occasione mister Toscano deve fare i conti con l’assenza di Di Gennaro per squalifica, pertanto il tecnico rossazzurro dovrebbe varare una linea difensiva a tre composta da Pieraccini, Allegretto e Celli con Dini (ancora imbattuto tra le mura amiche) a protezione dei legni. Giocherà almeno uno spezzone di partita il rientrante Martic? Vedremo. A centrocampo probabile spazio per Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma con Jimenez e Lunetta ad agire alle spalle di Forte, diventato papà di recente, giunto a quota 7 in campionato e focalizzato ad aiutare la squadra provando ad incrementare il bottino personale di reti.

L’Atalanta U23 è reduce dalla sconfitta interna per 1-2 con il Sorrento, risultato che testimonia la discontinuità di risultati della compagine orobica. Il progetto seconda squadra atalantino è incentrato tuttavia sulla crescita dei giocatori nel lungo periodo più che sui risultati della domenica. Mister Salvatore Bocchetti ha apprezzato comunque l’atteggiamento con cui la squadra si è espressa in campo mostrando sprazzi di buon calcio nell’arco dei 90′. Il probabile schieramento di partenza da opporre al Catania vedrebbe davanti a Vismara un terzetto di difensori formato da Guerini, Obric e Navarro, con Steffanoni, Panada, Levak e Ghislandi in mezzo e la formula del doppio trequartista (Cortinovis-Vavassori) alle spalle dell’unica punta di ruolo Misitano.

Trasferta vietata ai residenti nella provincia di Bergamo. La direzione di gara è affidata al sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione AIA di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Stefania Signorelli di Paola e Davide Gigliotti di Lamezia Terme; IV Ufficiale Alfredo Iannello di Messina, Operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina. Il match sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

