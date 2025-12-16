martedì, 16 Dicembre 2025
VERSO CATANIA-ATALANTA U23: sarà Pieraccini a prendere il posto di Di Gennaro al centro della difesa?

foto Catania FC

E’ stato costretto a saltare tre gare di fila, causa infortunio muscolare. Si è rivisto a Potenza, entrando in campo nel corso della ripresa. Più di 30 minuti abbondanti per Simone Pieraccini. Il difensore prelevato la scorsa estate dal Cesena ha potuto mettere benzina nelle gambe, prendendo il posto di Allegretto dal 61′. Prestazione volitiva, provando anche a sganciarsi in avanti e con un gol annullato per fuorigioco di Caturano. Domenica, in vista del confronto casalingo con l’Atalanta U23, considerando l’assenza forzata di Di Gennaro si candida a giocare dal 1′ in sostituzione del vice capitano. Pieraccini può ricoprire qualsiasi ruolo nel pacchetto arretrato. Mister Toscano, a Norcia, lo ha impiegato non solo come braccetto ma anche da centrale nella linea difensiva a tre. Potrebbe essere questa la soluzione principale per rimpiazzare lo squalificato Di Gennaro. In alternativa, con Martic ancora out, Toscano adatterebbe un altro difensore (Allegretto) o retrocederebbe Quaini in difesa.

