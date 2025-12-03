VERSO CATANIA-CROTONE: Andrea Dini, l’ex di turno più atteso

Per Andrea Dini sarà un match particolare, quello in programma venerdì sera al “Massimino” contro il Crotone. L’estremo difensore classe 1996, infatti, sfida gli squali da ex dopo avere militato in rossoblu tra il 2022 ed il 2024 facendo registrare un totale di 53 presenze. Tra le fila del Crotone si è messo in evidenza con 17 gare senza subire gol, secondo miglior dato personale in ambito professionistico. Poi, però, ad un certo punto si è verificato un corto circuito dopo che Dini era praticamente titolare fisso a Crotone venendo prima messo fuori lista per scelta tecnica, poi collocato in panchina.

Ex dell’incontro Catania-Crotone, in programma venerdì sera, è anche il portiere classe 1993 Andrea Sala. Lo si ricorda per l’esperienza vissuta nella stagione 2021/22 con il Calcio Catania, prima dichiarato fallito dal Tribunale, poi “tenuto in vita” attraverso lo strumento dell’esercizio provvisorio fino ad arrivare alla cancellazione dai ranghi federali poco prima che finisse il campionato. Sotto l’Etna Sala duellò con Stancampiano per il posto da titolare. Oggi, tra le fila del Crotone, è il vice di Merelli.

L’esterno d’attacco di 25 anni Enrico Piovanello, anch’egli attualmente in forza al Crotone, giocò invece appena 9 partite nel giro di pochi mesi (stagione 2020/21) con la maglia del Catania. Poco spazio per lui che non è riuscito a dimostrare il suo potenziale in rossazzurro. Alla riapertura del calciomercato il Catania diede l’ok al Padova proprietario del cartellino per il rientro anticipato dal prestito.

