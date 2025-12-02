VERSO CATANIA-CROTONE: arbitra Lovison della sezione di Padova. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la 17a Giornata di Serie C. La partita Catania-Crotone, in programma venerdì 5 Dicembre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Roberto Lovison della sezione AIA di Padova, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano (Foggia) e Luca Bernasso (Milano). Quarto ufficiale, Fabrizio Ramondino (Palermo). Operatore FVS Mario Chichi (Palermo).

Un precedente da direttore di gara con il Catania per l’arbitro veneto, proprio contro il Crotone: lo 0-0 risalente allo scorso campionato di C. Lovison ha invece diretto quattro partite del Crotone: oltre al citato pari a reti bianche, il 9 dicembre 2023 Crotone 1-1 Juve Stabia, il 20 gennaio 2025 ACR Messina 0-2 Crotone e, in questa stagione, il pirotecnico 3-3 maturato a Potenza.

Curiosità: il sig. Lovison viene considerato uno dei “fischietti” più promettenti. Tempo fa, in occasione di un intervento presso la sezione AIA di Treviso, ha sottolineato l’importanza di vedere l’errore come opportunità di crescita, evidenziando che il lato tecnico, disciplinare, della preparazione atletica, della collaborazione con i colleghi e la personalità sono fondamentali nella caratterizzazione della performance arbitrale. Ha conseguito la Laurea triennale a Padova e la specialistica a Bologna. Professionalmente è impegnato presso la camera di Commercio di Padova.

In un’intervista a lapiazzaweb.it ha parlato della sua passione per il calcio e l’arbitraggio: “Seguo il calcio da quando ero bambino. Mio papà mi portava con lui allo stadio per vedere il Padova e ho giocato fino a 16 anni con la squadra del mio quartiere. Il ruolo dell’arbitro mi ha sempre intrigato. Poi un giorno all’Euganeo hanno trasmesso l’annuncio di un corso arbitri e ho deciso di mettermi alla prova. La mia prima partita fu nel 2011, giovanissimi provinciali”. Da lì è iniziata la scalata verso il professionismo: “Ho avuto la fortuna di arbitrare a Palermo con oltre 15.000 spettatori, ma non è stata la partita più difficile. Paradossalmente alcune partite di seconda categoria, quando avevo meno esperienza, sono state più impegnative ma altrettanto formative. Il mio sogno? Arbitrare in serie A. Ma per raggiungerlo devo ancora crescere, lavorare e migliorare moltissimo”.

Statistiche: il bilancio aggiornato delle 78 partite dirette in terza serie (Coppa Italia, playoff e playout compresi) è di 40 vittorie per le squadre di casa, 22 pareggi e 16 successi per le formazioni impegnate in trasferta con 351 cartellini gialli e 28 rossi, fischiando 32 calci di rigore. Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 32 incontri estraendo 158 gialli, 8 rossi e concedendo 11 rigori con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, 10 pareggi e 8 successi esterni. L’ultima partita nella quale, ad oggi, una formazione impegnata in casa ha conseguito i tre punti nel raggruppamento meridionale di Serie C con Lovison alla direzione arbitrale risale a due mesi fa: Salernitana 3-2 Cavese.

