VERSO CATANIA-CROTONE: bilancio precedenti sotto l’Etna, in Serie C i rossazzurri non vincono da 25 anni

Si rinnova la sfida Catania-Crotone. Dopo l’1-1 maturato nel 2015 in Serie B, gara disputata in serata con Lucas Castro che riuscì ad evitare il ko casalingo al Catania allenato da Dario Marcolin in risposta al vantaggio di Torregrossa, entrambe le squadre si sono ritrovate al “Massimino” otto anni più tardi in C, con gli ospiti vittoriosi di misura al termine di una partita stregata per il Catania, all’esordio tra i professionisti sotto la gestione Tabbiani. Successivamente vinsero i rossazzurri due volte nella Coppa Italia di categoria, ma solo a conclusione della lotteria dei rigori dopo un pirotecnico 3-3 con Lucarelli in panchina e, nell’annata successiva, 1-1 per la squadra di mister Toscano. Poi, pari a reti bianche la scorsa stagione.

In C il Catania non festeggia la conquista dei tre punti in casa dal 19 marzo 2000: gara ferma sull’1-1 in virtù delle reti di Matzuzzi e Fabbrini, poi decisa al minuto 89 da Passiatore contro un Crotone lanciato verso la promozione diretta. In cadetteria spiccano l’1-0 del 2005 (Maurizio Anastasi in gol al 93’) ed il 3-2 dell’anno seguente (reti etnee di Spinesi, autore di una doppietta, e Mascara) favorevole al bellissimo Catania di Pasquale Marino contro il Crotone di Gasperini. Nel complesso è chiaramente favorevole al Catania il bilancio dei precedenti, peraltro con più gol di scarto negli anni ’40, ’70 e ’90. Due triplette rossazzurre: quelle di Giampietro Spagnolo e Pierantonio Bortot, rispettivamente nel 1974 e 1977 in Serie C.

BILANCIO PRECEDENTI UFFICIALI CATANIA-CROTONE:

Vittorie Catania: 11

Pareggi: 3

Vittorie Crotone: 2

Serie C 1946-47, Catania 1-0 Crotone

6′ Greco

Serie C 1948-49, Catania 6-1 Crotone

25′ Bossi (CA), 33′ Fusco (CA), 35′ Cadei (CA), 45′ Prevosti (CA), 83′ Fusco (CA), 89′ Dall’Ora (CR), 90′ Prevosti (CA)

Serie C 1974-75, Catania 4-1 Crotone

6′ Messina (CR), 14′ Spagnolo (CA), 29′ Spagnolo rig. (CA), 70′ Ciceri (CA), 83′ Spagnolo rig. (CA)

Serie C 1977-78, Catania 3-1 Crotone

7′ Bortot (CA), 23′ Bortot (CA), 31′ Bortot (CA), 56′ Piras (CR)

Serie C2 1997-98, Catania 2-0 Crotone

36′ Malafronte, 60′ Faieta rig.

Coppa Italia Serie C 1998-99, Catania 4-0 Crotone

27′ Costa, 41′ Manca rig., 66′ Furlanetto, 87′ Manca

Serie C1 1999-00, Catania 2-1 Crotone

40′ Matzuzzi (CA), 53′ Fabbrini (CR), 89′ Passiatore (CA)

Coppa Italia Serie C 1999-00, Catania 1-2 Crotone

37′ Deflorio (CR), 40′ Bocchetti aut. (CA), 63′ Fabbrini (CR)

Coppa Italia 2002-03, Catania 0-0 Crotone

Serie B 2004-05, Catania 1-0 Crotone

90’+3 Anastasi

Serie B 2005-06, Catania 3-2 Crotone

3′ Spinesi (CA), 12′ Juric (CR), 33′ Jeda (CR), 71′ Spinesi rig. (CA), 80′ Mascara (CA)

Serie B 2014-15, Catania 1-1 Crotone

4′ Torregrossa (CR), 90’+2 Castro (CA)

Serie C 2023-24, Catania 0-1 Crotone

66′ Tribuzzi

Coppa Italia Serie C 2023-24, Catania 5-4 Crotone (dopo calci di rigore)

6′ Tribuzzi (CR), 53′ De Luca (CA), 57′ Tumminello (CR), 59′ Dubickas (CA), 69′ Bruzzaniti (CR), 87′ Di Carmine rig. (CA)

Coppa Italia Serie C 2024-25, Catania 6-5 Crotone (dopo calci di rigore)

47′ Gomez (CR), 68′ Luperini (CA)

Serie C 2024-05, Catania 0-0 Crotone

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***