lunedì, 1 Dicembre 2025
VERSO CATANIA-CROTONE: cambierà qualcosa sulla trequarti? Gli etnei studiano soluzioni alternative

foto Catania FC

Daniele Donnarumma recupererà in tempo per la gara di venerdì sera contro il Crotone, oppure sarà costretto a dare forfait? Si attende l’esito dei controlli a cui si sottoporrà il laterale sinistro ex Cesena. Dalla sua disponibilità o meno dipendono alcune possibili soluzioni alternative in vista del match. Ad esempio si è detto di Lunetta che potrebbe prendere il suo posto agendo come laterale a tutta fascia, oppure (ipotesi meno probabile) l’arretramento in mediana di Jimenez e di Quaini in difesa avanzando Celli.

In questi giorni lo staff tecnico rossazzurro valuterà quali interpreti potrebbero scendere in campo venerdì al “Massimino”. Sulla trequarti scalpitano anche Michele D’Ausilio e Matteo Stoppa, in cerca di maggiore spazio e che possono fornire un contributo utile alla causa, soprattutto in un contesto emergenziale come quello attuale in cui il Catania fa i conti con tante defezioni. Non scartando nemmeno l’opzione Rolfini, che però ha più caratteristiche da seconda punta.

