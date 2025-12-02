VERSO CATANIA-CROTONE: di nuovo gli ‘squali’ sulla strada degli etnei, tre mesi e mezzo dopo l’esordio stagionale

Sono trascorsi tre mesi e mezzo da quel Crotone-Catania che sancì l’esordio delle squadre nella stagione 2025/26. Si giocava per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. La partita fu decisa in favore dei padroni di casa. Vittoria con il minimo scarto, caratterizzata dal colpo di testa di Murano nelle battute iniziali che permise al Crotone di avere ragione dei rossazzurri sfruttando una delle rare disattenzioni della difesa catanese nell’arco dei 90′.

La gara offrì, comunque, spunti preziosi a Toscano in vista dell’imminente esordio in campionato. Si ricorda un match equilibrato dove a lungo il Catania provò a scardinare la difesa calabrese, non riuscendo nell’intento. Merito di un avversario tatticamente ben messo in campo e demeriti dei rossazzurri che provarono a reagire allo svantaggio senza trovare incisività. Prevalse l’ordine ed il cinismo del Crotone, niente da fare per Forte e compagni.

Venerdì sarà di nuovo sfida tra Catania e Crotone, stavolta allo stadio “Angelo Massimino” davanti ad una importante cornice di pubblico e con i tre punti in palio. Per l’Elefante si presenta la possibilità di allungare sulle dirette rivali, per gli squali l’opportunità di ridurre il distacco dalle prime della classe.

VIDEO: gli highlights di Crotone 1-0 Catania

