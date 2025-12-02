martedì, 2 Dicembre 2025
HomeCatania NewsVERSO CATANIA-CROTONE: Forte sfida Gomez, bomber sempre più determinanti
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

VERSO CATANIA-CROTONE: Forte sfida Gomez, bomber sempre più determinanti

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
0
foto Catania FC

6 gol Francesco Forte, 10 Guido Gomez. Da una parte un centravanti che sta ritrovando la verve dei tempi migliori, dall’altra uno che in questa categoria è abituato a segnare in quantità notevole. Non c’è dubbio che venerdì sera il Catania dovrà prestare particolare attenzione alle spiccate capacità in fase realizzativa di Gomez che, tra l’altro, proprio contro i rossazzurri è già andato a segno 3 volte in carriera e con lui in campo le sue squadre hanno vinto 7 partite su 11 perdendone soltanto 2 al cospetto degli etnei.

Anche il Crotone, però, non può sottovalutare Forte. L’ex Juve Stabia ha il piede caldo, nelle ultime settimane è risultato decisivo ai fini delle vittorie conseguite dal Catania contro Latina e AZ Picerno. Lo stesso Forte quando ha incontrato il Crotone 2 volte su 4 è entrato nel tabellino dei marcatori. L’esperienza alle pendici dell’Etna sta rivitalizzando l’attaccante romano, che ha realizzato caterve di reti anche in Serie B. Caratteristiche diverse ma entrambe punte esperte e di un certo spessore, che garantiscono fisicità e qualità, Forte e Gomez hanno il gol nel sangue. Venerdì sarà una bella sfida anche tra questi due bomber di valore, sempre più determinanti per le sorti di Catania e Crotone.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CICERELLI: intervento riuscito
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency