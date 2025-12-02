VERSO CATANIA-CROTONE: Forte sfida Gomez, bomber sempre più determinanti

6 gol Francesco Forte, 10 Guido Gomez. Da una parte un centravanti che sta ritrovando la verve dei tempi migliori, dall’altra uno che in questa categoria è abituato a segnare in quantità notevole. Non c’è dubbio che venerdì sera il Catania dovrà prestare particolare attenzione alle spiccate capacità in fase realizzativa di Gomez che, tra l’altro, proprio contro i rossazzurri è già andato a segno 3 volte in carriera e con lui in campo le sue squadre hanno vinto 7 partite su 11 perdendone soltanto 2 al cospetto degli etnei.

Anche il Crotone, però, non può sottovalutare Forte. L’ex Juve Stabia ha il piede caldo, nelle ultime settimane è risultato decisivo ai fini delle vittorie conseguite dal Catania contro Latina e AZ Picerno. Lo stesso Forte quando ha incontrato il Crotone 2 volte su 4 è entrato nel tabellino dei marcatori. L’esperienza alle pendici dell’Etna sta rivitalizzando l’attaccante romano, che ha realizzato caterve di reti anche in Serie B. Caratteristiche diverse ma entrambe punte esperte e di un certo spessore, che garantiscono fisicità e qualità, Forte e Gomez hanno il gol nel sangue. Venerdì sarà una bella sfida anche tra questi due bomber di valore, sempre più determinanti per le sorti di Catania e Crotone.

