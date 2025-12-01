VERSO CATANIA-CROTONE: qualora Donnarumma non recuperasse, Lunetta al suo posto?

Al minuto 65 quello stop di Donnarumma ha fatto preoccupare tutti quanti, dirigenti in primis. Il ragazzo si è toccato il flessore. Era sotto la postazione della dirigenza etnea e sotto la tribuna stampa, a Picerno. “Sostituzione e controlli prossimi venturi. Oggi l’esterno potrebbe sottoporsi già ai primi accertamenti. Se si è bloccato in tempo vuol dire che c’è una speranza che possa giocare a Crotone. Altrimenti anche l’ex del Cesena dovrà rimanere a guardare”, riporta La Sicilia.

Qualora Donnarumma non dovesse recuperare in tempo per la sfida di venerdì sera agirebbe Lunetta nella fascia laterale mancina, in un ruolo che ha già ricoperto in passato. In alternativa appare meno probabile la soluzione Celli, con l’ex Ternana avanzato a centrocampo, Quaini arretrato in difesa sul centro-destra e Allegretto nella corsia opposta. Questa mossa infatti costringerebbe Toscano a far giocare Jimenez in mediana, perdendo il Catania sostanza in un reparto dove si preannunciano tanti duelli fisici con una squadra molto attrezzata come il Crotone.

