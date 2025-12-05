VERSO CATANIA-CROTONE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Crotone, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Lunetta a centrocampo con Jimenez e D’Ausilio alle spalle di Forte. Tifosi del Catania favorevoli ancora all’utilizzo dal 1′ di Allegretto al posto dell’infortunato Pieraccini (out anche Ierardi), con Quaini in mediana confermando Forte in avanti, sostenuto dalla coppia di trequartisti Jimenez-D’Ausilio.

