venerdì, 5 Dicembre 2025
HomeCalcio CataniaVERSO CATANIA-CROTONE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Calcio CataniaCatania NewsCuriositàParola ai TifosiSondaggiPrimo Piano

VERSO CATANIA-CROTONE: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

Redazione
By Redazione
0
45
foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Crotone, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Lunetta a centrocampo con Jimenez e D’Ausilio alle spalle di Forte. Tifosi del Catania favorevoli ancora all’utilizzo dal 1′ di Allegretto al posto dell’infortunato Pieraccini (out anche Ierardi), con Quaini in mediana confermando Forte in avanti, sostenuto dalla coppia di trequartisti Jimenez-D’Ausilio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: 17/a giornata, le partite in programma. Insidia Trapani per la Salernitana, esami Cavese e Picerno per Benevento e Cosenza
Articolo successivo
CICERELLI: operazione eseguita dal Dottor Forconi, figura di alto livello
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency