giovedì, 4 Dicembre 2025
VERSO CATANIA-CROTONE: Toscano conferma, Raimo ci sarà e Donnarumma out

foto Catania FC

“Donnarumma non ci sarà, recuperiamo Raimo, ritorna Quaini a centrocampo, chi è disponibile per la partita lo è anche per scendere in campo. Questo mi rende tranquillo e sereno. Difficilmente Raimo lo vedremo dal primo minuto ma magari può dare un cambio nelle posizioni in cui lo abbiamo utilizzato finora. Sulla fascia destra, sinistra, da mezzala o braccetto. In un momento in cui in certe zone del campo numericamente samo contati, averlo per uno spezzone di partita è già una buona notizia”. Parole del tecnico del Catania Mimmo Toscano in conferenza stampa, alla vigilia del match casalingo con il Crotone. Confermato, dunque, il rientro di Raimo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box da metà ottobre.

