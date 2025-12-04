VERSO CATANIA-CROTONE: Toscano punta ad attenuare il peso delle assenze. Le ipotesi di formazione

È un Catania incerottato ma pronto a battersi per i tre punti quello che venerdì sera (calcio d’inizio alle ore 20:30) ospiterà il Crotone al “Massimino”. I rossazzurri puntano ad attenuare il peso delle assenze con cui si presentano al match con i calabri, distanti dalle posizioni di vertice ma coesi a livello di squadra. Servirà una prova di resistenza per venire a capo della questione, con gli etnei chiamati al sacrificio sul piano tattico venendo a mancare importanti riferimenti in determinate aree del campo. Mister Toscano nella conferenza stampa pre-gara ha dichiarato di attendersi una prestazione di livello insistendo su uno spartito tattico ormai ben assimilato dai suoi.

Confermata l’assenza del laterale sinistro Donnarumma per uno stiramento muscolare, mentre Raimo torna abile ed arruolabile dopo quasi due mesi fuori per infortunio. A centrocampo, data l’assenza di capitan Di Tacchio per squalifica, dovrebbe agire la coppia Quaini-Corbari con Lunetta schierato a sinistra (Casasola a destra) e D’Ausilio a prendere posto sulla trequarti accanto a Jimenez. In avanti Forte, a segno da due gare consecutive, rappresenta una certezza nel ruolo di riferimento offensivo centrale del 3-4-2-1 di partenza dove, davanti a Dini, troverebbero posto Allegretto, Di Gennaro e Celli. Lunga la lista degli indisponibili tra le fila rossazzurre: Ierardi, Pieraccini, Martic, Aloi, Di Tacchio (squalificato), Donnarumma, Chilafi e Cicerelli.

Il Crotone ha vinto soltanto due delle ultime sette partite di campionato (contro Sorrento e Giugliano), a testimonianza di una discontinuità di risultati che non sta premiando gli uomini di Longo. Anche tra le fila pitagoriche si segnalano alcune defezioni (non convocati Andreoni, Groppelli e Martino, mentre Berra, Maggio e Zunno non sono al meglio), con il tecnico che punta deciso sull’identità di squadra emersa nella prima parte della stagione e si trova a gestire il doppio impegno campionato-coppa (rossoblù in campo mercoledì prossimo a Potenza per i quarti di finale).

Osservato speciale tra le fila crotonesi è capitan Guido Gomez, attuale capocannoniere del Girone C in coppia con Cosimo Chiricò del Casarano e pronto a guidare i suoi nella tana della capolista. In avanti Longo si affida anche a Murano per scardinare le certezze etnee nell’intento di imbastire una prestazione d’alto profilo sul piano tattico. Il probabile schieramento di partenza vedrebbe, davanti al portiere Merelli, Leo, Cargnelutti, Di Pasquale e Guerra in difesa con Vinicius e uno tra Gallo e Sandri sulla linea mediana e Zunno o Piovanello, Gomez e Maggio dietro Murano.

La direzione di gara è affidata al sig. Roberto Lovison della sezione AIA di Padova, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Luca Bernasso di Milano; IV Ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo, Operatore FVS Mario Chichi di Palermo. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

