VERSO FOGGIA-CATANIA: all’andata, esordio in campionato travolgente per i rossazzurri

Catania e Foggia tornano a confrontarsi per la 20/a giornata, a distanza di poco più di quattro mesi dall’esordio in campionato. Era infatti il 24 agosto quando etnei e satanelli si sfidarono al “Massimino”. Un Foggia imbottito di giovani e dalla cifra tecnica inferiore pagò a caro prezzo l’inesperienza, rendendo tutto facile alla squadra di mister Toscano, che concesse qualcosa dietro rivelandosi però devastante là davanti, seminando il panico nella difesa ospite. Risultato finale di 6-0.

Già al 7′ rossazzurri avanti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cicerelli. Il Foggia prova ad imbastire una reazione, bravo e reattivo Dini che respinge la minaccia. Al minuto 21, raddoppio a firma di Donnarumma: cross di Casasola (scatenato sulla fascia destra), inserimento perfetto e deviazione vincente dell’ex Cesena. Poco dopo la difesa del Catania si fa nuovamente sorprendere con Garofalo che dalla destra mette in mezzo per Bevilacqua, il quale sfiora il pallone a pochi passi dalla porta, Dini fuori posizione ma la sfera non trova lo specchio della porta.

Qualche disattenzione difensiva per i rossazzurri che, però, quando schiacciano il piede sull’acceleratore fanno molto male al Foggia. Così al 31′, sugli sviluppi di un corner battuto da Cicerelli, svetta nell’area foggiana Ierardi che batte Borbei, in evidente affanno. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per poker etneo: rigore procurato e trasformato da Forte (39′). Nel secondo tempo i satanelli provano a rendere meno pesante la sconfitta andando vicini al gol con Garofalo. Cicerelli e compagni, però, non sono sazi e continuano ad assaltare il Foggia. Al 72′ ecco la firma del neo entrato D’Ausilio, che calcia violentemente mandando alle spalle di Borbei. Dieci minuti più tardi fa centro Lunetta (subentrato a Forte da pochi minuti) che si avventa sul pallone dopo la mancata trattenuta di Borbei e fissa il definitivo 6-0.

Domenica 4 gennaio, appuntamento allo “Zaccheria”. Il Foggia resta nella zona calda della classifica con Enrico Barilari che, a differenza del match di Catania, siede sulla panchina rossonera avendo preso il posto di Delio Rossi. Sfida da non sottovalutare perchè oggi la squadra rossonera è viva ed in grado di creare qualche problema alle avversarie scendendo in campo con determinazione e senza timore alcuno.

