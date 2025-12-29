VERSO FOGGIA-CATANIA: in attesa di novità sul rinnovo, Jimenez scalpita per continuare a giocare dal 1′

Il 23 novembre scorso ha preso il posto di Emmanuele Cicerelli dopo il serio infortunio riportato dall’ex Ternana. Da quel giorno è sempre sceso in campo dall’inizio. Cinque gare giocate consecutivamente da titolare per Kaleb Jimenez, chiudendo il 2025 con una doppietta che ha steso l’Atalanta U23. Il trequartista italo-spagnolo, in precedenza impiegato con il contagocce in questa stagione, si è fatto trovare pronto. Il ragazzo ha risposto presente alla chiamata di Toscano, facendo registrare anche un salto di qualità nelle prestazioni.

Può e deve lavorare affinchè renda il proprio rendimento ancora più importante e meno discontinuo, intanto confortano i progressi evidenziati in un momento in cui si attendono chiarimenti circa l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Lo stesso Jimenez ha spiegato pubblicamente che alla fine delle festività si riaprirà il tavolo delle trattative, dicendosi speranzoso di portare buone notizie in tal senso. Il Catania la sua offerta migliorativa l’ha formulata. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto Jimenez scalpita per giocare dal 1′ anche allo “Zaccheria”, in occasione del primo impegno del nuovo anno solare.

