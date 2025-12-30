martedì, 30 Dicembre 2025
VERSO FOGGIA-CATANIA: solito ballottaggio Quaini-Corbari, aspettando un nuovo innesto in mediana (Gyabuaa?)

0
126
foto Catania FC

Capitan Di Tacchio e Quaini favoriti per giocare dal 1′ a Foggia, con possibilità anche per Corbari, come spesso accaduto finora in ballottaggio con l’ex Fiorenzuola. Mister Toscano potrebbe nuovamente affidarsi alla coppia di centrocampisti che già dalla scorsa stagione si esprime in campo con una certa regolarità. Di Tacchio, lo abbiamo scritto e ribadito a più riprese, è il perno del Catania in mediana. Con Quaini costituisce un tandem abbastanza affiatato e rodato. Corbari, però, rappresenta un’opzione sempre tenuta in considerazione dallo staff tecnico. Ricordando che non è disponibile Aloi, costretto a rimanere ancora fermo ai box.

Nell’attesa la società rossazzurra si è già mossa da qualche settimana per reperire sul mercato un nuovo centrocampista. Gyabuaa, in questo senso, rimane l’obiettivo primario del Catania che, una volta risolto il prestito dall’Atalanta all’Avellino, potrebbe mettere le mani sul giocatore classe 2001. In pressing anche Reggiana e Mantova, ma il club etneo conta di riuscire a spuntarla per l’ex di Perugia e Pescara che può approdare alle pendici dell’Etna a titolo definitivo.

