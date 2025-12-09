VERSO POTENZA-CATANIA: arbitra Colaninno della sezione di Nola. Precedenti e statistiche del direttore di gara

E’ stato designato l’arbitro Filippo Colaninno della sezione AIA di Nola, in occasione del match Potenza-Catania, valido per la 18/a giornata del girone C di Serie C ed in programma domenica pomeriggio allo stadio “Alfredo Viviani”. Sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto (Aprilia) e Cristiano Pelosi (Ercolano). Quarto ufficiale Andrea Palmieri (Brindisi). Operatore FVS Giovanni Ciannarella (Napoli)

Da due anni nella CAN C, Colaninno ha diretto una partita del Catania: la vittoria per 0-4 a Paternò nel campionato di Serie D il 23 ottobre di tre anni fa con gol di Sarao, Lodi (rigore), Jefferson e Russotto. Venne designato come Quarto ufficiale di Catania 3-3 Crotone (in gol per gli etnei nei minuti regolamentari De Luca, Dubickas e Di Carmine), match di Coppa Italia Serie C vinto poi nella lotteria dei rigori dai rossazzurri il 29 novembre 2023.

In terza serie (Coppa Italia compresa) ha arbitrato finora 32 gare ufficiali elevando 176 cartellini gialli e 5 rossi, fischiando 7 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 12 vittorie per le squadre di casa, 5 pareggi e 15 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta.

Ha arbitrato tre incontri nel girone C, tutti vinti dalle squadre ospiti tra il 2023 ed il 2025: le vittorie di AZ Picerno e Monopoli (due volte) rispettivamente sui campi di Monterosi Tuscia, Team Altamura e Casarano per 1-3, 0-1 e 1-3. L’ultima gara del raggruppamento meridionale diretta dal sig. Colaninno risale all’1 novembre scorso: Casarano 1-3 Monopoli con gli ex Catania Cosimo Chiricò e Mirko Miceli tra i marcatori.

