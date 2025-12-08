VERSO POTENZA-CATANIA: con il rientro di Di Tacchio, Quaini o Corbari in mezzo al campo?

Un leone in gabbia, quello che ha dovuto saltare il confronto con il Crotone causa squalifica. Riferimento che va al capitano Francesco Di Tacchio. L’esperto centrocampista ha scontato il turno di stop ed è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo, ergendosi a figura simbolo della mediana per carisma, leadership e personalità. Un’importante opzione in più per il Catania in vista della gara di Potenza. Per l’occasione mister Toscano dovrà decidere chi affiancargli tra Corbari e Quaini.

Le prestazioni dell’ex Virtus Entella si segnalano in crescendo. La scorsa settimana è arrivata anche la prima rete in maglia rossazzurra, decisiva perchè ha spianato la strada verso la vittoria contro il Crotone. Il processo di adattamento prosegue a buon ritmo, il ragazzo attraversa un eccellente stato di forma e sta assimilando sempre meglio i meccanismi di gioco funzionali alle richieste dell’allenatore. La conferma di Corbari dal 1′ a Potenza rappresenta una possibilità concreta. Anche Quaini, tuttavia, ha risposto presente.

Escludendo l’episodio in cui ha rischiato il rosso (il fatto che rimedia troppi cartellini è un aspetto da migliorare), nel precedente turno di campionato Quaini ha assicurato il giusto equilibrio a centrocampo guidando il reparto con autorevolezza. Non è una novità, essendo un pò il leader silenzioso della mediana. Da non escludere che, domenica pomeriggio, al “Viviani” possa agire in coppia con Di Tacchio, forte di una buona intesa consolidata nel tempo con l’ex calciatore della Salernitana.

