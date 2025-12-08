lunedì, 8 Dicembre 2025
HomeCatania NewsVERSO POTENZA-CATANIA: con il rientro di Di Tacchio, Quaini o Corbari in...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

VERSO POTENZA-CATANIA: con il rientro di Di Tacchio, Quaini o Corbari in mezzo al campo?

Redazione
By Redazione
0
173
foto Catania FC

Un leone in gabbia, quello che ha dovuto saltare il confronto con il Crotone causa squalifica. Riferimento che va al capitano Francesco Di Tacchio. L’esperto centrocampista ha scontato il turno di stop ed è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo, ergendosi a figura simbolo della mediana per carisma, leadership e personalità. Un’importante opzione in più per il Catania in vista della gara di Potenza. Per l’occasione mister Toscano dovrà decidere chi affiancargli tra Corbari e Quaini.

Le prestazioni dell’ex Virtus Entella si segnalano in crescendo. La scorsa settimana è arrivata anche la prima rete in maglia rossazzurra, decisiva perchè ha spianato la strada verso la vittoria contro il Crotone. Il processo di adattamento prosegue a buon ritmo, il ragazzo attraversa un eccellente stato di forma e sta assimilando sempre meglio i meccanismi di gioco funzionali alle richieste dell’allenatore. La conferma di Corbari dal 1′ a Potenza rappresenta una possibilità concreta. Anche Quaini, tuttavia, ha risposto presente.

Escludendo l’episodio in cui ha rischiato il rosso (il fatto che rimedia troppi cartellini è un aspetto da migliorare), nel precedente turno di campionato Quaini ha assicurato il giusto equilibrio a centrocampo guidando il reparto con autorevolezza. Non è una novità, essendo un pò il leader silenzioso della mediana. Da non escludere che, domenica pomeriggio, al “Viviani” possa agire in coppia con Di Tacchio, forte di una buona intesa consolidata nel tempo con l’ex calciatore della Salernitana.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 8 dicembre 1946, prima storica vittoria per il Club Calcio Catania
Articolo successivo
MERCATO: rinnovo Jimenez, i possibili scenari per il suo futuro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency