VERSO POTENZA-CATANIA: etnei all’assalto del bunker rossoblu

18 punti sui 24 totali il Potenza li ha acquisiti tra le mura amiche. Lo stadio “Alfredo Viviani”, dove i padroni di casa sfideranno il Catania, rappresenta un vero e proprio bunker per la formazione allenata da Pietro De Giorgio. Mentre in trasferta il ruolino di marcia è decisamente negativo (soltanto il Siracusa ha fatto peggio nel girone C di Serie C ndr), in terra lucana i rossoblu fanno registrare un rendimento inferiore a quello di Trapani (19), Benevento (22) e Catania (25). Ad oggi sono 5 le affermazioni interne del Potenza, 3 i pareggi e nessuna sconfitta con 14 reti all’attivo e al passivo.

I potentini non perdono al “Viviani” dal 27 aprile scorso, in quel caso furono sconfitti con il risultato di 1-2 e proprio dal Catania che, allora, blindò il quinto posto utile in chiave playoff. Sono trascorsi otto mesi. E’ evidente che l’impianto sportivo lucano rappresenti un vero e proprio punto di forza per i leoni, un bunker difficile da abbattere. Nelle ultime cinque giornate di campionato, tra l’altro, il Potenza ha collezionato 13 punti su 15 con 9 gol fatti e 2 subiti.

La striscia di risultati negli ultimi mesi è ancora più importante se includiamo i successi maturati in Coppa Italia di categoria con Audace Cerignola (4-2) e Crotone (3-1). Insomma, per il Catania è sicuramente un bel banco di prova. Sfida difficile, avversario meritevole del giusto rispetto ma non da temere per gli uomini di mister Toscano che inseguono il quarto successo di fila in questa stagione, secondo consecutivo lontano dal “Massimino”.

