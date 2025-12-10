VERSO POTENZA-CATANIA: Forte non si tocca? Ancora favorito su Caturano in avanti

117 gol da calciatore professionista. Francesco Forte punta ad incrementare il bottino di reti nelle prossime partite. A cominciare dalla trasferta di Potenza dove, ancora una volta, parte favorito per giocare dall’inizio nel solito ballottaggio con Salvatore Caturano. Quest’ultimo giocherà una gara da ex particolarmente atteso. Scalpita per scendere in campo ma, anche stavolta, dovrebbe partire dalla panchina. Lo stato di forma di Forte, andato a segno 6 volte nella stagione regolare, suggerisce ancora l’impiego di quest’ultimo dal 1′.

Al momento appare realisticamente difficile pensare che mister Toscano decida di rinunciare all’apporto in fase realizzativa dell’ex Venezia. Forte sta bene, svolge un lavoro notevole per la squadra, fa della cultura del lavoro la propria forza e giorno dopo giorno cerca sempre di perfezionare le proprie qualità. Caturano, dal canto suo, dà il massimo in allenamento, quando chiamato in causa offre il proprio contributo alla causa ma non riesce a trovare la via del gol, che è linfa vitale per qualsiasi punta. Nell’attesa che l’esperto centravanti napoletano si sblocchi, lo ‘squalo’ pensa alla prossima preda da azzannare.

