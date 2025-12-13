VERSO POTENZA-CATANIA: quando ai rossazzurri bastò un gol di Sarao per vincere in Basilicata

Nella storia dei precedenti tra Potenza e Catania allo stadio “Alfredo Viviani”, in questa sede focalizziamo l’attenzione in particolare sulla data del 20 dicembre 2020. Successo su un campo storicamente ostico per i colori rossazzurri. Gara che si rivelò irta di ostacoli e solamente un guizzo di Manuel Sarao nel finale permise agli etnei di accaparrarsi l’intera posta in palio.
Pronti via (6’) e l’Elefante sprecò una clamorosa chance per passare in vantaggio. Da un lancio dalle retrovie il difensore potentino Conson lisciò la sfera permettendo così a Sarao di arpionare il pallone, eludere con un dribbling l’intervento di Di Somma e, a tu per tu con Marcone, calciare a botta sicura trovando però la miracolosa deviazione con i piedi del portiere rossoblu.
Al 33’ Calapai tutto solo al limite dell’area provò il tiro di controbalzo ma il pessimo impatto con la sfera vanificò una grandissima occasione. Prima dell’intervallo (38′) la velenosa punizione di Cianci si perse di qualche metro lontano dalla porta etnea. Ad inizio ripresa meglio il Potenza. Al 47’ la pregevole conclusione di Compagnon uscì di poco a lato. Poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di tacco al volo di Coppola si rivelò poco efficace trovando la pronta risposta dell’estremo difensore rossazzurro Confente (55′).
Il Potenza si rese nuovamente pericoloso con il tentativo dal limite di Cianci deviato in angolo da un attento Confente (75′). Nel finale di gara l’episodio che valse i tre punti: la punizione battuta da Dall’Oglio trovò la testa di Sarao che, in torsione, mise il pallone nell’angolino basso là dove Marcone non potè intervenire. Al termine dell’incontro l’Elefante ottenne il suo settimo risultato utile consecutivo (frutto di 5 vittorie e 2 pareggi), lottando per conquistare il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.
VIDEO: gli highlights di Potenza-Catania
TABELLINO PARTITA
MARCATORI: 84′ Sarao
POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Di Somma, Zampa; Coccia (86′ Nigro), Coppola, Sandri, Ricci (69′ Di Livio), Panico; Compagnon (71′ Volpe), Cianci.
A disp. di Capuano: Santopadre, Brescia, Romei, Spedalieri, Viteritti, Fontana, Iacullo, Lauro, Lorusso.
CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi (90′ Pellegrini); Calapai, Rosaia (67′ Dall’Oglio), Welbeck, Piovanello (67′ Reginaldo), Biondi; Piccolo (80′ Izco), Sarao.
A disp. di Raffaele: Martinez, Della Valle, Albertini, Panebianco, Manneh, Gatto, Vrikkis.
Arbitro: Paride Tremolada (Monza)
Assistenti: Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio (Molfetta)
Quarto ufficiale: Mario Cascone (Nocera Inferiore)
NOTE: 5′ di recupero s.t.
AMMONITI: Sandri, Piovanello, Ricci, Welbeck
ESPULSI: Caiata (proteste)
