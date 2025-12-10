RAIMO: quel gol a Potenza con il commosso ricordo di Aldo Agroppi

“Ho segnato a Potenza, dove mio nonno Aldo Agroppi – scomparso giorni prima – ha cominciato la sua carriera da vero calciatore. Forse era un segno del destino che segnassi io”. Alessandro Raimo ha ricordato con orgoglio, un pò di tempo fa, quando allo stadio “Alfredo Viviani” mise a segno la sua prima rete con la maglia del Catania. Un momento speciale e di forte emozione per il calciatore toscano classe 1999, autore del gol del momentaneo 1-0 rossazzurro in terra lucana. I padroni di casa, poi, pareggiarono i conti. Nel finale il guizzo di Inglese regalò al Catania tre punti d’oro, consentendo alla squadra di Toscano di blindare il quinto posto in classifica utile in chiave playoff.

Era il 27 aprile scorso, Raimo rivolse una dedica speciale al nonno tragicamente scomparso a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, uomo-simbolo del Torino. In più occasioni l’ex giocatore della Carrarese ha sottolineato l’importanza che ha avuto nel suo processo di crescita la figura di Aldo Agroppi. Ai microfoni di Globus Television, ad esempio: “Sono cresciuto avendo una persona che ha vissuto di calcio. Questo rappresenta un privilegio perchè non tutti hanno in casa qualcuno con cui potersi confrontare e ha fatto questo lavoro ai massimi livelli. Mi ha semplificato il percorso, dandomi una mano continua. Lui mi ha sempre rimarcato l’importanza del comportamento fuori dal campo perchè prima di essere calciatori bisogna essere uomini per farsi apprezzare ancora di più”.

Merita una citazione particolare anche una lettera che Raimo scrisse, via social, con una promessa: “Che andrò avanti, nel migliore dei modi possibile per renderti ancora più orgoglioso e spero che tu da lassù, anche se in modo diverso, possa ancora aiutarmi”. Aggiungendo: “Grazie a te oggi sono fiero dell’uomo che sono e non posso che portare avanti, con tutto l’amore possibile, questa meravigliosa passione che mi hai trasmesso con sani valori e principi. Mi hai insegnato tutto quello che sapevi del mondo del calcio, ma soprattutto mi hai insegnato a vivere”.

Il popolo rossazzurro ha imparato a conoscere ed apprezzare l’uomo ancor prima che il calciatore. Professionista serio, persona dedita al sacrificio e generosa, prosegue il percorso con tutta la determinazione di chi sa di dover dare tutto sul rettangolo verde in ogni partita, a prescindere dal minutaggio. Con il pensiero costante, fisso, di una figura sempre presente nel cuore e nella mente di Raimo.

