giovedì, 11 Dicembre 2025
VERSO POTENZA-CATANIA: rossazzurri al “Viviani” per chiudere in bellezza il 2025 fuori casa

foto Catania FC

Nono appuntamento esterno in questo campionato per il Catania. Ultimo del 2025. I rossazzurri si apprestano ad affrontare il Potenza al “Viviani” avendo recuperato qualche pedina e con la consapevolezza di dover continuare a lottare in tutti i modi per difendere la vetta della classifica. Lontano dal “Massimino” il Catania ha incamerato finora 12 punti frutto di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte con 9 gol fatti e 8 subiti. Catania che è tornato al successo fuori casa, un paio di settimane fa, proprio in terra lucana, a Picerno, a distanza di un mese e mezzo dallo 0-3 inflitto al Giugliano.

Adesso i rossazzurri tornano in Basilicata sfidando un avversario ancora imbattuto tra le mura amiche e provando a centrare, per la prima volta in questa stagione, il secondo successo esterno consecutivo. Ad oggi il ruolino di marcia in trasferta della squadra di Mimmo Toscano è leggermente inferiore a quello di Audace Cerignola (13 punti), Benevento (13), Salernitana (14), Monopoli (14) e Cosenza (14). Fuori casa gli etnei condividono con Benevento e Sorrento il miglior dato del girone C in fatto di reti subite, mentre è il Casarano la squadra che vanta l’attacco più prolifico in gare esterne con 16 gol all’attivo.

EX ROSSAZZURRI – Passiatore: “L’equilibrio del Catania sta facendo la differenza. La squadra è ancora più forte, lo dimostra chi ha giocato meno”
