VERSO POTENZA-CATANIA: Toscano, quei trascorsi in rossoblu con Pasquale Marino e Pannitteri

Gara da ex per Domenico Toscano, questo pomeriggio contro il Potenza. L’allenatore calabrese, infatti, ha giocato nella compagine lucana negli anni ’90, stagione 1992/93. Dopo le esperienze tra C1 e C2 con Adelaide Nicastro, Treviso e Catanzaro, Toscano fece ritorno nella terza serie calcistica indossando la maglia del Potenza, in un contesto di squadra in cui militavano due voti noti ai tifosi del Catania: Pasquale Marino (ex giocatore e tecnico rossazzurro) e Ciccio Pannitteri (ex bomber etneo).

Toscano ricopriva il ruolo di centrocampista, totalizzò 20 presenze in rossoblu chiudendo il girone B di Serie C1 in quindicesima posizione. Salvezza centrata grazie alla vittoria dello spareggio per 3-1 al cospetto del Casarano, poi ripescato. Tempo fa Pannitteri si espresse così su Toscano, ricordando l’esperienza da calciatore condivisa proprio a Potenza:

“Con Toscano abbiamo giocato insieme nella stagione 1992-93, c’era Pasquale Marino in squadra, militavamo nel Potenza in Serie C1. Mimmo era più giovane di noi, ragazzo eccezionale, un pò il classico testone calabrese ma molto bravo, veloce, giocava sulla fascia. Qualche assist me lo ha fatto, era molto rapido, sapeva giocare abbastanza bene. Onestamente non gli avrei pronostico una carriera da allenatore, ma ha fatto finora benissimo. Non me lo aspettavo, ma gli devo fare i complimenti perchè è diventato uno dei migliori allenatori della C” (fonte Telecolor).

