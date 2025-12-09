VERSO POTENZA-CATANIA (Video): l’ultima vittoria rossazzurra al “Viviani”

A distanza di circa otto mesi dall’ultimo successo ottenuto al “Viviani”, il Catania torna ad affrontare il Potenza in terra lucana. Il 27 aprile si ricorda un successo sofferto in uno scontro diretto, importante perchè permise ai rossazzurri di ottenere un piazzamento migliore in chiave playoff blindando il quinto posto.

1-2 il risultato finale, al termine di una partita combattuta fino all’ultimo istante. Catania in vantaggio nelle battute iniziali con Raimo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spizzata in area e deviazione vincente del laterale destro (13′). Dopo il gol gli etnei si abbassarono un pò troppo, concedendo per lunghi tratti il pallino ai padroni di casa. Forte il pressing del Potenza che, al 29′, andò vicino al pari. Qualche minuto più tardi (34′) salì in cattedra Dini, tiro di Siatounis indirizzato all’angolino ma il portiere respinse in corner. Prima dell’intervallo, incornata di Caturano (oggi rossazzurro) e palla fuori di poco.

L’1-1 era nell’aria, divenne concreto al minuto 66: cross del solito Petrungaro, inserimento di Castorani che battè Dini. A questo punto la partita si fece ancora più intensa ed emozionante, perchè entrambe le squadre andarono alla ricerca del successo. Toscano si giocò le carte Stoppa, Sturaro e Dalmonte. Proprio l’ingresso di quest’ultimo fece la differenza, dando più brio e qualità alla manovra. Al minuto 89′ cross pregevole di Dalmonte, stacco aereo di Inglese e Alastra battuto. Esplosione di gioia tutta catanese per un episodio decisivo, con i lucani che qualche minuto prima avevano sfiorato il 2-1 ma Sturaro effettuò un salvataggio prodigioso sulla linea di porta.

VIDEO: Potenza 1-2 Catania, gli highlights

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***