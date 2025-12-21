VETTA RIAGGANCIATA: doppio Jimenez, vittoria rossazzurra nel diluvio

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<
Missione compiuta. Vince il Catania allo stadio “Angelo Massimino” piegando la resistenza dell’Atalanta Under 23. Rossazzurri vittoriosi per 2-0, al termine di una partita combattuta, giocata sotto il diluvio per lunghi tratti. Decisiva la doppietta di Kaleb Jimenez. Prime reti al “Massimino” per il trequartista, nel contesto di una gara non facile. Onore alla formazione ospite che se l’è giocata a viso aperto con delle buone trame di gioco in velocità prima che il terreno di gioco non divenisse un pantano.
Incontro vivace sin dalle battute iniziali con occasioni da gol per Forte, Cissè, Lunetta e Vavassori. Sempre attento Dini a difesa dei pali. Al 14′ l’Atalanta U23 decide di giocarsi la prima card a disposizione per una presunta trattenuta in area da parte di Di Tacchio, la revisione al FVS dà ragione al Catania. Nessun rigore per i bergamaschi. Netto, invece, quello fischiato ai rossazzurri al minuto 32: Lunetta viene falciato da Guerini, Jimenez s’incarica della battuta del penalty. L’ex Vicenza apre il piatto sinistro e indirizza la palla all’incrocio dei pali.
Reazione immediata dei bergamaschi con Panada, ma ci prova anche il Catania con Lunetta il cui tiro destinato all’angolino basso viene respinto alla grande da Vismara. Prima dell’intervallo, Dini risponde presente sul tiro a giro velenosissimo di Cortinovis. Insomma tante occasioni sia da una parte che dall’altra. Nella ripresa diventa quasi impossibile giocare il pallone. Il campo è reso molto pesante dalla pioggia, le insidie aumentano perchè ogni minimo rimbalzo irregolare può fare la differenza.
L’Atalanta crea ancora qualche buona opportunità per andare a segno. Idem il Catania, a differenza dei nerazzurri cattivo e letale sotto porta. Al 65′ palo pieno di Casasola, sei minuti più tardi arriva il raddoppio: Caturano “lancia” Rolfini, il quale conclude con il destro dall’altezza del vertice sinistro dell’area colpendo il palo interno, sulla ribattuta arriva ancora Jimenez che appoggia in rete. L’italo-spagnolo si regala un pomeriggio molto speciale e, soprattutto, regala alla propria squadra un risultato fondamentale che consente al Catania di riagganciare la vetta della classifica a parità di punteggio con il Benevento.
